Общество 29.09.2022 в 11:45
Встающим под ружьё можно сдать оружие
Мобилизованным жителям Бурятии предлагают сдать оружие на временное хранение в Росгвардию
Текст: Номер один
В связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации, В Бурятии республиканское управление Росгвардии продолжает работу с гражданами - владельцами оружия, подлежащими мобилизации.
Они могут сдать оружие, хранящееся дома (спортивное, охотничье и пр.) на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД по месту жительства во избежание его утраты или хищения.
Хранение осуществляется безвозмездно, сообщили в управлении.
Фото: Росгвардия
Они могут сдать оружие, хранящееся дома (спортивное, охотничье и пр.) на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД по месту жительства во избежание его утраты или хищения.
Хранение осуществляется безвозмездно, сообщили в управлении.
Фото: Росгвардия
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