Встающим под ружьё можно сдать оружие

В связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации, В Бурятии республиканское управление Росгвардии продолжает работу с гражданами - владельцами оружия, подлежащими мобилизации.Они могут сдать оружие, хранящееся дома (спортивное, охотничье и пр.) на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД по месту жительства во избежание его утраты или хищения.Хранение осуществляется безвозмездно, сообщили в управлении.Фото: Росгвардия