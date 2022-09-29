Общество 29.09.2022 в 11:45

Встающим под ружьё можно сдать оружие

Мобилизованным жителям Бурятии предлагают сдать оружие на временное хранение в Росгвардию
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Текст: Номер один
Встающим под ружьё можно сдать оружие
В связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации, В Бурятии республиканское управление Росгвардии продолжает работу с гражданами - владельцами оружия, подлежащими мобилизации.

Они могут сдать оружие, хранящееся дома (спортивное, охотничье и пр.) на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД по месту жительства во избежание его утраты или хищения.

Хранение осуществляется безвозмездно, сообщили в управлении.

Фото: Росгвардия
Теги
мобилизация оружие Росгвардия

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