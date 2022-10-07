Замена испорченных госномеров

«При ДТП сильно пострадал передний номер машины. Выправил его самостоятельно, но он сильно помят и стерлась краска с букв. Можно ли так ездить? И куда обратиться для его замены?»

Александр Максимович, г. Улан-Удэ

Согласно ст. 12.2 КоАП РФ, водить машину без номеров или с испорченными номерами нельзя. За это можно получить штраф и даже лишиться прав на несколько месяцев. Чтобы избежать этого, можно заказать дубликат госномера в специальной организации.

В ГИБДД не восстанавливают госномера взамен утерянных, украденных или пришедших в негодность. В инспекции могут только перерегистрировать автомобиль с внесением данных в ПТС, выдачей нового свидетельства о регистрации и новых регистрационных знаков. Дубликаты госномеров делают частные компании - их перечень можно найти на сайте ГИБДД.

Документы, которые необходимо предоставить для восстановления госномера:

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- паспорт или права владельца автомобиля.

При этом нет необходимости сдавать прежние номера – достаточно только указанных документов.