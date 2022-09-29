Общество 29.09.2022 в 16:33

Монголы штурмуют Милан… Кашемиром

Монгольский бренд принял участие в Неделе моды в Милане
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Текст: Номер один
Монголы штурмуют Милан… Кашемиром

Национальный производитель Khanbogd Cashmere (Ханбогд кашемир) впервые принял участие в показе мод Emerging Talents Milan 2022, который проходил в Милане, Италия, со своей новой коллекцией под названием Regina, сообщает МОНЦАМЭ.

Коллекция нацелена на то, чтобы выразить красоту и достоинство женщин, сочетая узоры и редкие старинные ожерелья монгольских королев с современными тенденциями моды.

Коллекция создана в сотрудничестве с командой профессиональных дизайнеров из Италии, которые изучали не только модные тенденции наступающего сезона, но и запрос потребителей. В то же время в коллекции монгольское наследие сочетается с тенденциями минимализма и феминизма, создавая уникальную ценность благодаря использованию разнообразных плетений из чистого монгольского кашемира премиум-класса и шелковистого кашемира.

Известные международные журналы моды Harpers Bazaar, Woman Madame Figaro и Fashion Magazine, отметили компанию Hanbogd Cashmere.






 

Фото: Khanbogd Cashmere

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