В Бурятии богачи нашли лазейку, чтобы не платить по долгам

В общем, закон о банкротстве физлиц в его сегодняшнем виде работает вовсе не так, как задумывалось изначально. Вместо спасательного круга для оказавшихся в долговой яме рядовых жителей он стал лазейкой для миллионеров, не желающих платить по своим долгам.







В Бурятии растет количество случаев, когда известные бизнесмены, задолжавшие десятки, а то и сотни миллионов рублей, списывают долги через процедуру банкротства физических лиц. Кредиторы в этом случае получают мизерные суммы, ведь в процессе оказывается, что у еще недавно состоятельных людей внезапно опустели карманы и исчезло имущество.Банкротство физических лиц – процедура, введенная относительно недавно. Ее целью было снизить долговую нагрузку на население и дать выход из долговой ямы для тех, кто оказался в безвыходной ситуации.Если у гражданина общая сумма задолженности составляет более 500 тыс. рублей, а просрочка по обязательствам - более трех месяцев, то он имеет право обратиться в суд с просьбой открыть дело о его банкротстве. То же самое могут сделать и те, кому гражданин задолжал.Суд вводит процедуру, назначает финансового управляющего, который продает имущество должника, покрывает долги деньгами с банковских счетов, после чего гражданин официально получает статус «банкрот». С этого момента он ничего никому не должен. Даже если сумма долга полностью не закрыта деньгами, вырученными с продажи имущества.После признания банкротом человек не сможет занимать руководящие должности на протяжении трех лет, то есть быть гендиректором, числиться в совете директоров организации. В течение пяти лет нельзя открывать ИП. А также запрещено скрывать факт пройденного банкротства и брать на себя новые обязательства по займам без предварительного уведомления кредитной организации.Однако судебная практика показывает, что процедура банкротства физических лиц нередко служит не для спасения погрязших в кредитах работяг, а для финансовых манипуляций с космическими суммами, проворачиваемыми особо предприимчивыми бизнесменами.Еще недавно «Номер один» рассказывал историю Иннокентия Дагбаева. В 2016 году он вместе с ООО «Сити» признан солидарным ответчиком по делу о взыскании полученного в «БайкалБанке» и н возвращенного кредита. Суд выдал исполнительный лист на сумму свыше 150 млн рублей.Позже Иннокентия Дагбаева признали банкротом и началась процедура продажи его имущества. С торгов были проданы права требования на две однокомнатные и двухкомнатную квартиру. Вырученные 1,59 млн рублей направили на выплату залоговому кредитору – ПАО «Сбербанк», еще 124,39 тыс. рублей - на возмещение расходов и выплату вознаграждения финансовому управляющему. И на этом все.Однако история Дагбаева не единственная в своем роде. В Бурятии за время действия закона о банкротстве физлиц этой процедурой воспользовались еще ряд крупных бизнес-деятелей.К примеру, до сих пор продолжается банкротство Юрия Тармаева, того самого, при котором едва не пошел ко дну гормолзавод. Предприятия спасали при помощи правительства, и этот процесс не завершился до сих пор.Господин Тармаев сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Сумма его долга для Бурятии беспрецедентна – более 457 млн рублей. Столько он оказался должен «БайкалБанку», долги которого сегодня продолжает взыскивать Агентство страхования вкладов.Сколько же смогут взыскать с Юрия Тармаева? Судя по данным, представленным в арбитраж, немного.«Из описи имущества, составленной по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития Российской Федерации… следует, что в собственности должника отсутствует какое-либо имущество», - говорится в документах суда.К слову, господин Тармаев в прошлом был депутатом Хурала, депутатом Госдумы и одним из крупных бизнесменов в Бурятии. Но сегодня по документам он – «неработающий пенсионер».Еще одно резонансное банкротство, о котором писал «Номер один», связано с торговым домом «Надежда». Один из его владельцев Александр Алажинов также идет по этой процедуре. Правда он, видимо, не успел вовремя сориентироваться, и сегодня его имущество продают с торгов. Какую часть от общей суммы долга получат кредиторы, пока неизвестно. Но очевидно, что закрыть накопленные долги не выйдет.Еще свежо в памяти жителей имя Анатолия Суслова, бывшего гендиректора «Улан-Удэстальмост», при котором предприятие едва не погибло. Его сумма долга составляла более 58 млн рублей. Взыскать удалось лишь 3,3 млн рублей.Еще одна примечательная история – банкротство Татьяны Николаевой, супруги экс-депутата Хурала и бизнесмена Сергея Бужинаева. Только Сбербанку она задолжала более 150 млн рублей, а с учетом требований остальных кредиторов сумма долга достигла 180 млн.В рамках банкротства за счет продажи нескольких земельных участков удалось выручить 22 млн рублей, которые пошли на погашение долгов, на расходы на процедуру банкротства и оплату вознаграждения арбитражного управляющего. А вот ее 100%-ную долю в ООО «Торговый дом «Стам» не оценили даже в одну копейку. В итоге после реализации имущества удовлетворено 11,6% требований кредиторов.Есть и птицы более мелкого полета, также использовавшие такую схему, чтобы списать свои, хоть и более скромные, но все же существенные долги.Например, улан-удэнка Ирина задолжала почти 16,5 млн рублей. В ходе ее банкротства управляющий обнаружил лишь квартиру, площадью 45 квадратных метров. Продав ее, управляющий выручил 3,3 млн рублей. Правда примерно 300 тысяч из них ушли на «текущие платежи и погашение судебных расходов, в том числе на публикации объявлений». В итоге кредиторам вместо 16 млн рублей досталось около 3 млн. «В остальной части требования не погашались в связи с недостаточностью имущества», - говорится в судебных документах.Еще один гражданин влез в долги на 4,3 млн рублей. Финансовый управляющий умудрился продать имущество должника на сумму… в 17 тыс. рублей. Остальное списали. И таких случаев масса.При этом у пенсионеров и домохозяек, покупающих в кредит бытовую технику и мебель, изымают и продают с торгов все, вплоть до стиральной машинки. Для них банкротство стало вовсе не спасением, а лишь способом расстаться с имуществом.Фото: «Номер один»