В июле-августе 2022 года угледобывающая отрасль Бурятии не испытывала проблем с экспортом продукции. Об этом свидетельствуют данные опросов предприятий, которые проводит Банк России.При этом ряд российских компаний ещё не успели переориентировать экспортные потоки из Европы в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Из-за недостаточной пропускной способности железнодорожных путей предприятия отправляют часть добываемого угля на склады.«Такие сложности не затронули угледобывающую отрасль в нашем регионе, так как бурятские угольщики изначально ориентировались на страны АТР. По информации крупнейшего регионального производителя, перебоев с поставкой вагонов для экспорта продукции на азиатский рынок не было. Отгрузка угля по международным контрактам увеличилась», — прокомментировал Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.О восстановлении потребительской активности населения рассказали опрошенные Банком России бурятские автодилеры и продуктовые ретейлеры, представители туриндустрии, бизнеса по пошиву и ремонту одежды, продавцы мебели, бытовой техники, электроники.Подробнее о трендах в экономике Бурятии, в федеральных округах и в целом в стране с учетом мнений регионального бизнеса и оценок экспертов можно узнать из сентябрьского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».Фото: pixabay.com