ВТБ финансирует Селенгинский ЦКК на 1 млрд рублей

ВТБ профинансирует Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (Бурятия) на 1 млрд рублей сроком до трех лет. Средства предоставлены по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции и будут направлены на модернизацию предприятия и приобретение компонентов производства, сообщила пресс-служба банка.В рамках модернизации будут обновлены устаревшие и введены новые мощности комбината. Это позволит выпускать новый вид продукции – высокограммажный картон, увеличить объемы производства и повысить показатели качества. За счет финансирования банка предприятие планирует закупить основное импортное оборудование для реализации инвестиционного проекта.«Сотрудничество Селенгинского ЦКК и ВТБ насчитывает уже более пяти лет. За это время комбинат получил от банка финансирование, в том числе по различным госпрограммам, на сумму более 3 млрд рублей. Для нас важно поддерживать в текущей ситуации ведущее республиканское предприятие, которое продолжает свое развитие и обеспечивает работой более 1,5 тысяч человек», − подчеркнула Инесса Лхасаранова, управляющий ВТБ в Республике Бурятия.«Мы благодарны банку ВТБ за поддержку наших масштабных планов. Благодаря реализации инвестиционного проекта, стоимость которого превышает 1 млрд рублей, мы намерены повысить качественные характеристики выпускаемой продукции, увеличить объемы и расширить ее номенклатуру. Это значит, что потребителям будет доступна продукция более высокого уровня, соответствующая мировым стандартам», − прокомментировала Лилия Деева, генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК».Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запущена в мае этого года. В текущих условиях льготные кредиты предоставляются по ставке 5% годовых.− крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири. В объеме выручки 63,5% занимает тарный картон, 23% − гофропродукция, 12,4% − пило- и лесоматериалы. Доля экспортной выручки составляет 27,8%.Фото: СЦКК