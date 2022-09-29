Общество 29.09.2022 в 22:41

Василий Соколов: «Будем больше привлекать общественность»

Замруководителя Росрыболовства подверг критике Бурятию за охрану нерестового омуля
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Василий Соколов: «Будем больше привлекать общественность»
Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым проверили 28 сентября ход нерестовой кампании омуля: осмотрели посты рыбоохраны, посетили пункт отлова «Култушная», провели совещание, сообщили в пресс-службе республиканского минсельхоза.



В этом году отловят 75 тонн омуля, который поедет на Большереченский рыболовный завод для дальнейшего воспроизводства омуля. Всего планируется получить около 1 млрд икринок для инкубации. Весной в период с апреля по май следующего года в Байкал выпустят до 800 млн личинок. Эти мероприятия позволяют увеличить популяцию омуля для скорейшего восстановления и открытия промыслового рыболовства.

«Наша задача - расширение воспроизводства омуля. Мы занимаемся всесторонней охраной этого вида рыбы, в этом году выставлено 11 постов рыбоохраны, совместно с МВД патрулируются участки, есть задержанные браконьеры», - рассказал министр сельского хозяйства Галсан Дареев.

По словам Василия Соколова, на помощь рыбоохране были направлены беспилотные летательные аппараты, что существенно повышает выявляемость нарушителей. Кроме того, заместитель руководителя Росрыболовства рассказал о практике других регионов, где добровольцы совместно с инспекторами выходят на рейды по охране нереста рыбы и выразил желание проработать вопрос реализации этой практики в Бурятии.

«Пообщался с инспекторами рыбоохраны, спросил есть ли общественное участие. В других регионах высока доля людей, которые готовы помогать рыбоохране. Действует такая практика - один инспектор и с ним доброволец, который ему помогает. На водоем нельзя выходить одному, обязательно должно быть два-три человека в катере. В Бурятии такая практика не реализуется. Недорабатываем в части пропаганды этого дела. Будем прорабатывать этот вопрос, чтобы больше привлекать общественность», - пообещал Василий Соколов.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
Теги
омуль охрана Росрыболовство

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