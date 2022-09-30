Общество 30.09.2022 в 07:49

Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации

Мобилизационные пункты сбора в республике уже закрываются
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации
Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике задание по мобилизации выполнено.

«Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», - написал он в своем Телеграм-канале.

По словам главы, пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.

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