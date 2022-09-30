Общество 30.09.2022 в 09:24

Минсельхоз Бурятии назвал места и сроки лова омуля рыбаками-любителями

Ловить омуль можно будет, как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов и систем
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Текст: Номер один
Минсельхоз Бурятии назвал места и сроки лова омуля рыбаками-любителями

Министерством сельского хозяйства России выпущен приказ, разрешающий любительский лов байкальского омуля в летний период. Зимой, как известно, такой лов омуля со льда уже разрешен.

«Зарегистрированы правила рыболовства. Те, которые долго ждали. Глава Бурятии очень за них выступал, чтобы разрешить рыбакам-любителям в летний период ловить омуль. Также работаем над приложением для рыбаков, чтобы они могли знать, где можно ловить, какими орудиями, чтобы не было нарушений по незнанию» - рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Итак, байкальский эндемик можно будет ловить в четырех рыбопромысловых районах на Байкале, сообщила пресс-служба республиканского минсельхоза.

В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешен с 15 по 30 июня на участках:

- от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр;

- участок «Нижнеангарск».

В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке:

- от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка».

В Прибайкальском районе с 1 по 15 июля на участках:

- Горячинск – Безымянка;

- Гремячинск – мыс Рассыпной.

В Южно-Байкальском районе Иркутской области с 1 по 15 июля на участке:

- Мурино – Утулик.

Границы рыбных участков можно уточнить в приказе № 463 минсельхоза России.

Этот приказ фактически начнет работать со следующего года. Рыбаки-любители теперь могут ловить омуль, как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях вылова на одного гражданина.

Ограничение по количеству улова равно 5 килограмм омуля в сутки на одного рыбака. Также строго регулируется размер выловленного омуля, он должен быть больше 20 см. Рыба меньше выпускается назад в озеро в живом виде с наименьшими повреждениями.

Кроме того, министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев рассказал об увеличении площади участков для зимнего лова:

«Также были расширены рыболовные участки для зимнего лова со льда. Сейчас в них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала. Другие участки также были увеличены. Их границы можно посмотреть все в том же приказе. Рыба постоянно перемещается, и ранее установленная площадь участков не позволяла полноценно порыбачить».

 Фото: «Номер один»

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