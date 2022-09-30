Общество 30.09.2022 в 09:55
В Бурятии наказаны виновные за течь соляной кислоты на станции Таксимо
Транспортная прокуратура завершила проверку по факту течи опасного груза, который перевозили в еврокубах вместо бочек
Текст: Номер один
Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения требований законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, а так же экологического законодательства в связи с протеканием емкости с соляной кислотой на станции Таксимо ВСЖД, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Факт разгерметизации выявлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров. Платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, утечка устранена. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для населения не последовало.
Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем пять пластиковых емкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин. Кроме того, емкости, в которых перевозилась соляная кислота, не соответствовали данным перевозочных документов - в накладной была заявлена другая тара – бочки.
По результатам проверки прокурором в адрес грузоотправителя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, руководитель административно-хозяйственной группы предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении должностного лица грузоотправителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.14 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на железнодорожном транспорте), материалы которого находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.
Руководителю Иркутского территориального подразделения Новосибирского центра «ЭКОСПАС», а также заместителю главного инженера ВСЖД по Северобайкальскому региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.
Фото: pixabay.com
Факт разгерметизации выявлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров. Платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, утечка устранена. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для населения не последовало.
Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем пять пластиковых емкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин. Кроме того, емкости, в которых перевозилась соляная кислота, не соответствовали данным перевозочных документов - в накладной была заявлена другая тара – бочки.
По результатам проверки прокурором в адрес грузоотправителя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, руководитель административно-хозяйственной группы предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении должностного лица грузоотправителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.14 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на железнодорожном транспорте), материалы которого находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.
Руководителю Иркутского территориального подразделения Новосибирского центра «ЭКОСПАС», а также заместителю главного инженера ВСЖД по Северобайкальскому региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.
Фото: pixabay.com
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