В Бурятии наказаны виновные за течь соляной кислоты на станции Таксимо

Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения требований законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, а так же экологического законодательства в связи с протеканием емкости с соляной кислотой на станции Таксимо ВСЖД, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Факт разгерметизации выявлен 21 августа в ходе осмотра железнодорожных контейнеров. Платформа была отбуксирована на безопасное от населенного пункта расстояние, утечка устранена. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для населения не последовало.Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем пять пластиковых емкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин. Кроме того, емкости, в которых перевозилась соляная кислота, не соответствовали данным перевозочных документов - в накладной была заявлена другая тара – бочки.По результатам проверки прокурором в адрес грузоотправителя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, руководитель административно-хозяйственной группы предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.Также в отношении должностного лица грузоотправителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.14 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на железнодорожном транспорте), материалы которого находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.Руководителю Иркутского территориального подразделения Новосибирского центра «ЭКОСПАС», а также заместителю главного инженера ВСЖД по Северобайкальскому региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.Фото: pixabay.com