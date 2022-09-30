Общество 30.09.2022 в 09:58
В Улан-Удэ нашлась хозяйка упавшей в колодец собаки
Женщине грозит штраф за нарушение правил выгула животных
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашлась владелица собаки, которую специалисты службы отлова вытащили из колодца на ул. Лазо. После спасения животное поместили в приют.
«Женщина увидела в СМИ видео и опознала собаку. После чего обратилась в службу отлова. За нарушение правил выгула владелице грозит административное наказание», - сообщили в Комитете городского хозяйства.
Фото: скриншот видео КГХ
«Женщина увидела в СМИ видео и опознала собаку. После чего обратилась в службу отлова. За нарушение правил выгула владелице грозит административное наказание», - сообщили в Комитете городского хозяйства.
Фото: скриншот видео КГХ
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