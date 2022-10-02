В Бурятии не могут совладать с распоясавшейся строительной компанией

Возможно ли такое в наше время и в нашей республике? Как выясняется, да. Яркий пример - строительство комплекса из четырех трехэтажных жилых домов в улан-удэнском микрорайоне Зеленый на улице Изумрудной. Подробнее в «Номер один».Поражает, что вся эта дикость творится не на отшибе республики, а в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Трехэтажки, о которых идет речь, предназначены для переселения жителей из аварийного, ветхого жилья. Скандал уже знаком постоянным читателям «Номер один». Напомним вкратце его суть.Все началось с обращения с жалобами граждан в ОНФ. Общественники стали разбираться, обратились в контролирующие органы. В итоге Госстройжилнадзор зафиксировал, что строительные работы производились без разрешения и положительного заключения экспертизы по проектной документации. По результатам проверки составлены протоколы в отношении заказчика и выдано предписание с запретом на продолжение строительства до получения застройщиком указанных документов. На ответственных лиц застройщика и генподрядчика наложили штрафы.Казалось бы, после окрика контролеров стройка должна испуганно замереть, но не тут то было. 17 января 2022 года руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк сообщил бурятскому ОНФ, что происходит. «При визуальном осмотре объекта 23 декабря 2021 года установлено, что в нарушение указанного запрета генеральный подрядчик ООО «РостИнвестСтрой» продолжает выполнение работ на объекте капитального строительства», - написал он.Одновременно руководитель отметил, что «генподрядчик ООО «РостИнвестСтрой» не выполняет в полном объеме требуемые мероприятия по контролю при строительстве объекта».Застройщик «Улан-Удэстройзаказчик» смотрел на строительный беспредел сквозь пальцы.«Не выполняет свои базовые функции», - констатировал Николай Павлюк и даже перечислил общественникам серьезнейшие промахи этого муниципального учреждения.Скандал со странной застройкой городских земель встревожил комитет по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ. Это вылилось в то, что между собой сцепились две муниципальные структуры: данный комитет и муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».9 марта 2022 года суд принял к рассмотрению иск комитета к «Улан-Удэстройзаказчику» о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой, об обязании осуществить снос или приведение в соответствие с установленными требованиями. Процесс идет ни шатко ни валко. С марта вынесено пять решений «об отложении судебного разбирательства».Последнее «отложительное» решение вынесено в середине сентября 2022 года. Складывается впечатление, что этот очень простой процесс превратится в затяжной. Если уже не стал таковым. Теперь стороны встретятся в зале суда только 10 октября.На прошлой неделе представители ОНФ и те, кто должен заселиться в строящиеся трехэтажки, вновь посетили стройплощадку.На наш взгляд, на том земельном участке, который занимают четыре трехэтажки, можно было бы построить две нормальных пятиэтажки. Что стало бы более эффективным использованием территории города – интенсивная (а не экстенсивная) застройка, о чем стало модно говорить.Дома строятся из газобетона. Такие блоки отличаются тем, что из них можно быстро построить здание. Но люди с унынием восприняли дома, где им, судя по всему, предстоит жить.- Я так поняла, что о жильцах тут не думают. Сейчас много недоделок, большие щели. И такие «клетушки», что не повернуться. Такое впечатление, что здесь не люди должны жить, а непонятно кто. Я побывала внутри, видела. В общем, мне не понравилось. Сейчас XXI век, а в этих домах балконов даже не предусмотрено. С каждым годом жилье должно становиться более комфортным, удобным, приятным... А где это здесь? Мы как будто идем не вперед, а куда-то назад, в XIX век. Не знаю, как нам быть. Как будто на «зоне», - говорит улан-удэнка Ольга Шункова.Сейчас пенсионерка живет в бараке на улице Приречной. С 2014 года она ждет расселения. И дата расселения неумолимо приближается.- У нас табличка на бараке, и там написан крайний срок переселения - 31 декабря 2022 года. Есть телефоны. Нам никто ничего не говорил, мы не знали, запасаться нам дровами или нет... Я взяла и позвонила. Мне ответили, что нас переселят именно сюда, в Зеленый. Вот так случайно и узнала, - рассказывает женщина.Другие согласились, что однокомнатная квартира в 24 «квадрата» это смехотворно.- Вычтем туалет, ванную, кухню, и останется малюсенькая площадь. «Клетушка». Очень плохо, что нет балконов, - констатировали граждане. Среди потенциальных переселенцев ходят слухи, что первоначально балконы здесь предусматривались, но потом их приказали исключить. Увы, доказательств этого факта ни у кого нет.В какой конкретно дом, на какой этаж, в какую квартиру предложат переехать, улан-удэнцы не знают.- Будем смотреть. Может быть, и судиться станем, кто знает, - рассуждает горожанка Ольга Шункова.Мы поговорили с несколькими будущими жильцами домов, которые тоже пришли с общественниками посмотреть на процесс строительства. Никто, мягко говоря, восторга не выразил.Как пояснил нашему изданию представитель «Улан-Удэстройзаказчика», участвовавший в выезде, проект домов разработала фирма из Бурятии.- Как так получилось, XXI век на дворе, а дома без балконов? - спросил корреспондент «Номер один».- В данном конструктиве это не каркасно-заливной дом, у нас «сердечник», и, грубо говоря, перемычки стоят, на чем должен держаться балкон? Есть строительные нормы, - ответил представитель. В целом он пояснил, что построить можно все. Но надо учитывать финансовые затраты и целесообразность.- Я понимаю, балкон это удобно. Квартира 24 «квадрата» - это мало. Но если такие законы. Мы то рады и 30, и 40, и 50 «квадратов» построить, - также высказался посланец «Улан-Удэстройзаказчика».Будущие жильцы без энтузиазма восприняли ссылку на законы России.- Если бы возводилось жилье на продажу, то здесь, наверное, строили бы с балконами. В квартире в 24 «квадрата» мы постираемся, а куда вешать? Получается, плесень пойдет? - грустно посетовали люди.То, что в Зеленом для «аварийщиков» Улан-Удэ возводят именно такие дома, народу объяснили выделенными лимитами бюджетного финансирования. А трехэтажный характер домов, судя по всему, объясняется тем, что из газобетона нельзя строить высотки. Крыши же дома получатся плоские, а не двускатные или односкатные. Строители пообещали, что система отвода дождевой воды будет нормальная и жильцы не столкнутся с проблемами при дождях, таянии снега.- Проверим, когда будем жить, - недоверчиво отреагировали люди.Подозреваем, что на обустройство скатных крыш просто потребовалось бы больше финансов, чем на плоские. Гражданам обещали, что злополучные трехэтажки сдадут в текущем году. Соответственно, заселяться «аварийщики» будут в 2023 году.В ходе посещения стройки активисты ОНФ, люди, представители строительной компании и «Улан-Удэстройзаказчика» прошлись по домам. Зашли в строящиеся квартиры, поднялись на разные этажи. Были подняты вопросы о герметизации швов, непонятных подтеках на потолках (прозвучали опасения, что это признак некачественного раствора), о щелях, краях стен с внушительными выбоинами, инженерных сетях и т. д.Строители заверяли, что все делается, как положено, а недостатки ликвидируют. «Улан-Удэстройзаказчик» заявил, что разрешение на строительство будет оформлено в ближайшие дни, а проектная документация уже получила нужное заключение госэкспертизы.Считаем, что по уровню возмутительности строительство домов в Зеленом может потягаться даже с печально известным возведением сельской школы-долгостроя в Клюевке.Присудит ли суд снести почти построенные дома как самоволки? Или почти на финальном отрезке стройки ответственные лица таки сподобятся собрать пакет полагающихся документов и убедят судью сохранить строения? Вскоре увидим.Для справки: дома в Зеленом оцениваются в 545 млн рублей из бюджетов разного уровня (около 427 млн - сама стройка и остальное на ввод в эксплуатацию, техподключение). Половину суммы строительства подрядчик получил авансом. Если будут сносить, то на свалку отправится сотни миллионов рублей из денег налогоплательщиков.Но неужели в почти миллионной республике не могут найти настоящего профессионала, который встряхнул бы уже, наконец, эту важную отрасль и навел порядок? Неужели управленческая когорта выродилась и деградировала? Но если такого нет внутри Бурятии, то надо пригласить из другого региона. Как говорится, приходите и управляйте нами.В противном случае в республике продолжат возводить новые дома без разрешения на строительство. Ведь если одна компания умудрилась провернуть такой «фокус», то почему не получится у другой?Петр Санжиев, «Номер один».