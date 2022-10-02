Общество 02.10.2022 в 08:00

Туристы Бурятии полюбили Монголию

Количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором продолжит и дальше расти
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Туристы Бурятии полюбили Монголию
За семь месяцев 2022 года Монголию посетило 56,7 тыс. туристов из России,  сообщает CentralAsia (MNG). Однако сентябрь может стать переломным - Бурятия поднимает эту планку на более высокий уровень в связи с сильнейшим за последние годы ростом турпотока в соседнюю страну. 

На прошлой неделе генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о значительном увеличении частоты полетной программы монгольской компании  Hunnu Air. Когда-то монгольские всадники были лучшими наездниками в Азии, теперь они показывают, как нужно летать и, самое главное, уметь оперативно реагировать на спрос. Так, 20 сентября стало известно, что авиакомпания увеличит количество авиарейсов с четырех рейсов в неделю до пяти. 

- Улан-Батор становится восточным хабом для России и дает возможность россиянам летать по самым разным направлениям: Южная Корея, Япония, Таиланд, чего нет в России на прямых рейсах, - сообщил он.

Как отметил Дмитрий Гармаев, количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором продолжит и дальше расти. 

Однако частота рейсов вдруг оперативно увеличилась не в ноябре, как ожидалось, а уже в сентябре, в связи с резким наплывом желающих посетить Монголию. Причем это не только туристы из Бурятии, но и из Москвы, Новосибирска и Иркутска,  начавшие активно прибывать в аэропорт «Байкал» на прошлой неделе. 

Дело в том, что туристы лишь недавно стали использовать Улан-Удэ и Улан-Батор как относительно недорогие транзитные пункты для полетов в Южную Корею и далее на Бали и Таиланд. Ведь на прошлой неделе резко подорожал путь в Юго-Восточную Азию из Москвы через транзитные Казахстан и Узбекистан. Так, стоимость билетов эконом-класса туда превысила 200 тыс. рублей.  

Однако не всем туристам из Москвы удалось в Улан-Удэ пересесть на  дополнительные  рейсы Hunnu Air в Улан-Батор. Часть туристов вынужденно поехала  до погранперехода «Алтан-Булак» и уже оттуда добралась до столицы Монголии. 

Добавим, что, по словам менеджера по туризму Марии Широковой, «для поездок в Монголию во избежание проблем с оплатой картой «Мир» лучше взять с собой наличные доллары или евро». Впрочем, как отмечают туристы, можно также взять с собой и наличные рубли - их меняют на тугрики и на границе, и во всех городах страны. 

«Номер один» удалось пообщаться с улан-удэнцем,  IT-специалистом Дамдином,  он, находясь в Монголии,  поделился впечатлением о стране. По его словам, российско-монгольская граница сегодня работает круглосуточно и добраться до Улан-Батора наиболее бюджетно  на автобусе. 

- Без визы в Монголии можно находиться до 30 дней, затем  снова пересечь границу, чтобы начался новый отсчет, всего пребывание, таким образом, должно составлять не более 90 дней в году, - сообщил он. - Для наших туристов курс рубля очень выгодный сейчас, все в Монголии обходится недорого: и проживание, и питание  на любой вкус и кошелек. 

Правда сам Дамдин не собирается задерживаться в Монголии, а летит дальше в Таиланд, где намеревается перезимовать, продолжая работать в удаленном режиме. По словам Дамдина, его знакомые  в основном едут через Улан-Батор в Южную Корею, которая после завершения пандемии снова начала активно принимать бурятских туристов и гастарбайтеров. Большинство из них приезжают туда для нелегальных заработков, чаще всего трудясь на неквалифицированных работах. 

Тем не менее в период экономического кризиса для многих жителей Бурятии снова появилась возможность трудоустройства в этой стране. И, несмотря на падение курса корейской воны к рублю, бурятские туристы-гастарбайтеры все более активно уезжают в Южную Корею. А канал для трудоустройства сегодня проходит исключительно через дружественную и ставшую еще более близкой для жителей Бурятии  Монголию. 

Дмитрий Родионов, «Номер один». 
Теги
туризм

Все новости

Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии
01.10.2022 в 16:00
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
01.10.2022 в 15:34
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
01.10.2022 в 13:30
Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков
01.10.2022 в 11:24
Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму
01.10.2022 в 09:39
Под грохот бомбежек формируются новые выборные стратегии в Народный Хурал Бурятии
01.10.2022 в 08:40
Шенгеном сыт не будешь
01.10.2022 в 08:00
Житель Бурятии убил знакомую своей матери
01.10.2022 в 01:50
В Бурятии скончался легендарный эколог
30.09.2022 в 18:15
ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
30.09.2022 в 17:16
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
В Бурятии не могут совладать с распоясавшейся строительной компанией
Строительство домов происходит вопреки многочисленным запретам и штрафам
02.10.2022 в 07:00
Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии
Это позволит мигрантам легально находиться в стране
01.10.2022 в 16:00
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
Руководитель Роспотребнадзора призвал жителей республики ревакцинироваться
01.10.2022 в 15:34
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
Движение транспорта по популярному туристическому направлению пока перекрывать не стали
01.10.2022 в 13:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru