Туристы Бурятии полюбили Монголию

За семь месяцев 2022 года Монголию посетило 56,7 тыс. туристов из России, сообщает CentralAsia (MNG). Однако сентябрь может стать переломным - Бурятия поднимает эту планку на более высокий уровень в связи с сильнейшим за последние годы ростом турпотока в соседнюю страну.На прошлой неделе генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о значительном увеличении частоты полетной программы монгольской компании Hunnu Air. Когда-то монгольские всадники были лучшими наездниками в Азии, теперь они показывают, как нужно летать и, самое главное, уметь оперативно реагировать на спрос. Так, 20 сентября стало известно, что авиакомпания увеличит количество авиарейсов с четырех рейсов в неделю до пяти.- Улан-Батор становится восточным хабом для России и дает возможность россиянам летать по самым разным направлениям: Южная Корея, Япония, Таиланд, чего нет в России на прямых рейсах, - сообщил он.Как отметил Дмитрий Гармаев, количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором продолжит и дальше расти.Однако частота рейсов вдруг оперативно увеличилась не в ноябре, как ожидалось, а уже в сентябре, в связи с резким наплывом желающих посетить Монголию. Причем это не только туристы из Бурятии, но и из Москвы, Новосибирска и Иркутска, начавшие активно прибывать в аэропорт «Байкал» на прошлой неделе.Дело в том, что туристы лишь недавно стали использовать Улан-Удэ и Улан-Батор как относительно недорогие транзитные пункты для полетов в Южную Корею и далее на Бали и Таиланд. Ведь на прошлой неделе резко подорожал путь в Юго-Восточную Азию из Москвы через транзитные Казахстан и Узбекистан. Так, стоимость билетов эконом-класса туда превысила 200 тыс. рублей.Однако не всем туристам из Москвы удалось в Улан-Удэ пересесть на дополнительные рейсы Hunnu Air в Улан-Батор. Часть туристов вынужденно поехала до погранперехода «Алтан-Булак» и уже оттуда добралась до столицы Монголии.Добавим, что, по словам менеджера по туризму Марии Широковой, «для поездок в Монголию во избежание проблем с оплатой картой «Мир» лучше взять с собой наличные доллары или евро». Впрочем, как отмечают туристы, можно также взять с собой и наличные рубли - их меняют на тугрики и на границе, и во всех городах страны.«Номер один» удалось пообщаться с улан-удэнцем, IT-специалистом Дамдином, он, находясь в Монголии, поделился впечатлением о стране. По его словам, российско-монгольская граница сегодня работает круглосуточно и добраться до Улан-Батора наиболее бюджетно на автобусе.- Без визы в Монголии можно находиться до 30 дней, затем снова пересечь границу, чтобы начался новый отсчет, всего пребывание, таким образом, должно составлять не более 90 дней в году, - сообщил он. - Для наших туристов курс рубля очень выгодный сейчас, все в Монголии обходится недорого: и проживание, и питание на любой вкус и кошелек.Правда сам Дамдин не собирается задерживаться в Монголии, а летит дальше в Таиланд, где намеревается перезимовать, продолжая работать в удаленном режиме. По словам Дамдина, его знакомые в основном едут через Улан-Батор в Южную Корею, которая после завершения пандемии снова начала активно принимать бурятских туристов и гастарбайтеров. Большинство из них приезжают туда для нелегальных заработков, чаще всего трудясь на неквалифицированных работах.Тем не менее в период экономического кризиса для многих жителей Бурятии снова появилась возможность трудоустройства в этой стране. И, несмотря на падение курса корейской воны к рублю, бурятские туристы-гастарбайтеры все более активно уезжают в Южную Корею. А канал для трудоустройства сегодня проходит исключительно через дружественную и ставшую еще более близкой для жителей Бурятии Монголию.Дмитрий Родионов, «Номер один».