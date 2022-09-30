На выходные Бурятию ожидает похолодание, ветер и снег

По данным синоптиков, вечером 30 сентября по юго-западу и южному Прибайкалью, а с 1 октября - по всей территории Бурятии ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, установление временного снежного покрова. Ветер усилится до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 8 и более градусов. На перевалах автодорог возможна гололедица.Фото: pixabay.com