Общество 30.09.2022 в 11:03
В Улан-Удэ покрасили дом Фишева
В историческом центре Улан-Удэ завершена покраска объекта культурного наследия - дома мещанина М.Д. Фишева по адресу: ул. Смолина, д. 28. Дому длительное время требовался косметический ремонт. Командой волонтеров культуры и небезразличных горожан объект был очищен от пыли и старого покрытия, покрашен фасад и наличники дома, сообщили в минкультуры Бурятии.
Помимо волонтеров, в работах участвовали и опытные профессионалы из Комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии – Виталий Филиппов, Николай Ербодаевйц, Павел Вершинин.
После покраски дома, участники акции посетили экскурсию «Деревянное кружево» от лучшего гида России 2021 года - Наталии Мясниковой, на которой участники проекта больше узнали о деревянном зодчестве Бурятии.
«Проект «Сохраняем наследие вместе» дает возможность каждому жителю нашего города принять участие в преображении внешнего вида наших улиц, домов, памятников», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Проект «Сохраняем наследие вместе» реализуется в 20 регионах Ассоциацией волонтёрских центров и Всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры». Организаторами проекта в Бурятия выступают региональное отделение «Волонтеров культуры»,совместно с командой проекта «Старый город».
Проект «Старый город» стартовал в 2019 году. За два с половиной года в Бурятии преобразовалось 18 объектов культурного наследия, из которых 16 - в Улан-Удэ и два - в Кяхте. В акциях приняли участие более 600 добровольцев.
В команде проекта - Фонд развития города Улан-Удэ, профессиональные архитекторы, реставраторы, Комитет по охране культурного наследия и все неравнодушные граждане, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Проект «Сохраняем наследие вместе» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Подробнее об акции можно узнать в социальных сетях Волонтеров культуры: https://vk.com/volonteryculturyrb и в группе проекта «Старый город» в социальной сети «ВКонктакте»: https://vk.com/oldtownuu
Фото: minkultrb.ru
Помимо волонтеров, в работах участвовали и опытные профессионалы из Комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии – Виталий Филиппов, Николай Ербодаевйц, Павел Вершинин.
После покраски дома, участники акции посетили экскурсию «Деревянное кружево» от лучшего гида России 2021 года - Наталии Мясниковой, на которой участники проекта больше узнали о деревянном зодчестве Бурятии.
«Проект «Сохраняем наследие вместе» дает возможность каждому жителю нашего города принять участие в преображении внешнего вида наших улиц, домов, памятников», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Проект «Сохраняем наследие вместе» реализуется в 20 регионах Ассоциацией волонтёрских центров и Всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры». Организаторами проекта в Бурятия выступают региональное отделение «Волонтеров культуры»,совместно с командой проекта «Старый город».
Проект «Старый город» стартовал в 2019 году. За два с половиной года в Бурятии преобразовалось 18 объектов культурного наследия, из которых 16 - в Улан-Удэ и два - в Кяхте. В акциях приняли участие более 600 добровольцев.
В команде проекта - Фонд развития города Улан-Удэ, профессиональные архитекторы, реставраторы, Комитет по охране культурного наследия и все неравнодушные граждане, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Проект «Сохраняем наследие вместе» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Подробнее об акции можно узнать в социальных сетях Волонтеров культуры: https://vk.com/volonteryculturyrb и в группе проекта «Старый город» в социальной сети «ВКонктакте»: https://vk.com/oldtownuu
Фото: minkultrb.ru