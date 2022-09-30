Общество 30.09.2022 в 11:51

Бурятия обеспечит детскими площадками весь Дальний Восток

Первый резидент ТОР «Селенгинск» готовиться производить безопасное оборудование для детворы  
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Текст: Номер один
Бурятия обеспечит детскими площадками весь Дальний Восток
В Бурятии первый резидент ТОР «Селенгинск» планирует запустить проект по производству оборудования для детских игровых площадок. Завод компании «Селенгинск Агромаш» разместится в Кабанском районе республики. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объем частных вложений в реализацию проекта превысит 11 млн рублей, более 20 местных жителей получат рабочие места, сообщает пресс-служба КРДВ.

Инвестиционный проект реализуется на базе действующего предприятия, которое специализируется на дерево- и металлообработке. ООО «Селенгинск Агромаш» имеет в собственности гальванический, столярный, механический и покрасочный цехи, склад, гараж. На территории площадью 4 гектара также размещены административное здание и столовая для работников, подстанция и другие технические сооружения. До конца года резидент ТОР «Селенгинск» планирует приобрести оборудование и уже в следующем году запустить производство. Это позволит предприятию сразу начать выпуск новой продукции – горок, качелей, игровых комплексов, спортивных площадок и элементов благоустройства: скамеек, беседок, ограждений.

«Часть оборудования мы закупили, оно уже в пути. Это современные высокотехнологичные станки – фрезерные, лазерные с числовым программным управлением, а также металлорежущие и шлифовальные, сварочное и иное оборудование. Полностью укомплектуемся до следующей весны. Планируем запуститься раньше, чем по графику. Параллельно модернизируем завод и ведем переговоры с проектными организациями, которые ориентированы на строительство жилых домов и дворовых площадок. Работаем с дизайнерами, художниками и конструкторами, формируем каталог продукции, которую будем выпускать. В следующем году хотим успеть пройти обязательную сертифицировать оборудования для детских игровых площадок в соответствии с регламентом безопасности», - рассказал директор по развитию ООО «Селенгинск Агромаш» Михаил Лошкарев.

По словам руководителя проекта, все малые архитектурные формы соответствуют ГОСТам. При окраске водостойкой фанеры, дерева и металлических элементов будут использоваться только профессиональные окрасочные составы ведущих концернов. Кромки фанеры будут тщательно обрабатываться, закругляться, зачищаться и дополнительно обрабатываться полимерными составами перед покраской, а деревянные поверхности – покрываться двумя слоями грунта и бесцветного лака, чтобы продлить и сохранить красивый внешний вид всех изделий. Примечательно, что инвестор ориентируется на сборку всего игрового оборудования без применения сварочных работ.

Металлические игровые элементы будут выполнены цельносварными для повышения жесткости и устойчивости конструкции. Все узлы и элементы фундаментов тщательно продуманы конструкторским отделом, чтобы изделия прослужили долгие годы и были безопасны для маленьких дальневосточников.А украшением песочниц, горок и качелей станут оригинальные яркие изображения, нанесенные методом широкоформатной полноцветной УФ-печати с последующим покрытием антивандальным составом.

«У нас неограниченные производственные мощности, поэтому сможем удовлетворить спрос на игровое оборудование для дворовых площадок не только Бурятии, но и всего Дальнего Востока. Сколько нужно будет, столько и сделаем», - добавляет резидент.

Напомним, по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами реализует программу «1000 дворов». По состоянию на сентябрь 2022 года более 200 дворов уже благоустроено. При реализации проектов учитываются потребности жителей, создаются современные, безопасные и многофункциональные пространства. Благоустройство не ограничивается созданием парковки и детской площадки – устанавливается новое игровое оборудование, обустраиваются спортплощадки, пешеходные и велосипедные дорожки, проводится озеленение.

Фото: КРДВ
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ТОР резидент детские площадки

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