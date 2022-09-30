В Улан-Удэ обещают капитально отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в этом году начнется разработка проектной документации на капитальный ремонт моста на проспекте Автомобилистов. На это из республиканского бюджета выделят более 20 млн рублей. В рамках капремонта также отремонтируют проезжую часть и трамвайные пути, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.В объект капитального ремонта включат и путепровод, и мост, соединяющий два берега Уды.«Мост по проспекту Автомобилистов – это одна из главных транспортных связующих столицы Бурятии. Здесь наблюдается большой трафик и, конечно, необходимо содержать его в надлежащем состоянии, соблюдать ремонтные сроки. После того, как будет разработана проектная документация, начнется работа по включению объекта в федеральную программу», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«В числе работ дорожники заменят балки, выполнят устройство тротуаров по новым стандартам, замену барьерных ограждений с внешней стороны моста и их установку с внутренней», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Фото: «Номер один»