Общество 30.09.2022 в 12:35

В Улан-Удэ обещают капитально отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов

Правда, по срокам ремонта пока ничего не известно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ обещают капитально отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в этом году начнется разработка проектной документации на капитальный ремонт моста на проспекте Автомобилистов. На это из республиканского бюджета выделят более 20 млн рублей. В рамках капремонта также отремонтируют проезжую часть и трамвайные пути, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

В объект капитального ремонта включат и путепровод, и мост, соединяющий два берега Уды.

«Мост по проспекту Автомобилистов – это одна из главных транспортных связующих столицы Бурятии. Здесь наблюдается большой трафик и, конечно, необходимо содержать его в надлежащем состоянии, соблюдать ремонтные сроки. После того, как будет разработана проектная документация, начнется работа по включению объекта в федеральную программу», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«В числе работ дорожники заменят балки, выполнят устройство тротуаров по новым стандартам, замену барьерных ограждений с внешней стороны моста и их установку с внутренней», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Фото: «Номер один»
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