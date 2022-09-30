В Бурятии COVID-19 стремится к нулю

В Бурятии за сутки выявлено 50 новых больных коронавирусом, а с начала пандемии зарегистрировано 150 845 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (69 311) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Летальных исходов за сутки нет. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3070 человек.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 46 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 114 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 46. За предыдущие сутки госпитализировано 12 пациентов.В отделениях реанимации находится 12 пациентов (из них старше 65 лет –9), на ИВЛ – 4 пациента (из них старше 65 –2), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 174 койки: занято –114, свободно – 60 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,5%.146 853 (+301) человек.Фото: pixabay.com