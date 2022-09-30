Общество 30.09.2022 в 12:40

В Бурятии COVID-19 стремится к нулю

Всего 50 новых больных выявлено в республике за минувшие сутки

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Текст: Номер один
В Бурятии COVID-19 стремится к нулю
В Бурятии за сутки выявлено 50 новых больных коронавирусом, а с начала пандемии  зарегистрировано 150 845 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (69 311) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Летальных исходов за сутки нет. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3070 человек.


Из выявленных за прошедшие сутки больных – 46 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 114 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 46. За предыдущие сутки госпитализировано 12 пациентов.

В отделениях реанимации находится 12 пациентов (из них старше 65 лет –9), на ИВЛ – 4 пациента (из них старше 65 –2), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 174 койки: занято –114, свободно – 60 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,5%.
146 853 (+301) человек.


Фото: pixabay.com
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