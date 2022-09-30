Бурятия помогает возведению храмового комплекса на родине Будды в Непале

В Бурятию сегодня с рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в России, член попечительского совета общества сотрудничества и дружбы с Непалом, господин Милан Радж Туладхар. Делегация представила проект создания на родине Будды – в поселении Лумбини на территории современного Непала буддийского храмового комплекса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова рассказала, что проект по строительству буддийского храма разработан и реализуется совместно с «Обществом сотрудничества и дружбы с Непалом», посольством Республики Непал в РФ и Буддийской традиционной Сангхой России.«В настоящее время выделен участок земли. Это совместный проект в части поддержки общественности. Большую работу ведёт и наша Буддийская традиционная Сангха. Самое важное – наши паломники могут реально уже посещать Лумбини», - поделилась Татьяна Думнова.Как отметил в ходе встречи с членами правительства и представителями Общественной палаты Бурятии господин Милан Радж Туладхар, деятельность попечительского совета Общества сотрудничества и дружбы с Непалом по строительству храма на родине Будды получила благословение Его Святейшества XXIV Пандито Хамбо ламы, Главы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева.«Мы выражаем уверенность, что эта встреча на благословенной земле Бурятии придаст новый импульс развитию проекта «Лумбини», будет иметь историческое значение и послужит важной вехой в политическом и культурном деле дальнейшего укрепления и развития традиционно дружественных отношений между народами России и Непала», - подчеркнул господин Милан Радж Туладхар.является одной из старейших структур общественной дипломатии в Российской Федерации. Миссия ОСДН - содействие осуществлению государственной политики России в области международного гуманитарного сотрудничества, образовательного и культурного обмена, укрепление деловых и культурных связей России и Непала. ОСДН является правопреемником советского общества дружбы, которое было создано в 1963 году; и является продолжателем традиций развития дружбы между народами России и Непала.Фото: egov-buryatia.ru