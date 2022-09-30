Общество 30.09.2022 в 17:16

В Улан-Удэ расселят жильцов, жалующихся на строительство третьего моста

Их дома находятся вплотную к строительной площадке
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ расселят жильцов, жалующихся на строительство третьего моста
Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, жители четырех домов по улице Дальненагорная в Улан-Удэ, которые находятся максимально близко к строительной площадке третьего моста через Уду, будут расселены.

«Жители четырех домов - №8, 10, 12 и 14 - жалуются на неудобства, связанные со строительством моста. На совещании с подрядной организацией «Хотьковский мост» принято решение о выкупе и расселении данных домов. Где-то в районе 15 октября будет принято окончательное решение по выкупу домов и участков и переселению жильцов», - сказал Евгений Луковников.

Что касается самого строительства нового моста, то, по словам зампреда, работы на объекте ведутся согласно графику.

«Работа идет по графику, перебоев с поставкой материалов нет, часть из них поставляет Улан-Удэстальмост. На сегодняшний день освоено уже 1,5 млрд рублей из 7,5. Выполнены работы по устройству опор моста, устройству надземного пешеходного перехода. Также ведутся работы по сооружению подпорных стен, переустройство коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации», - рассказывал Евгений Луковников в начале сентября во время посещения объекта.

Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.

Новый четырехполосный мост будет длиной 202 метра и шириной 26 метров. Он будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории. Пропускная способность моста составит 18 тысяч автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, которая позволит улучшить транспортное сообщение в Улан-Удэ.

Фото: Минтранс Бурятии
Теги
третий мост

Все новости

ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
30.09.2022 в 17:16
В Улан-Удэ расселят жильцов, жалующихся на строительство третьего моста
30.09.2022 в 17:16
Бурятия помогает возведению храмового комплекса на родине Будды в Непале
30.09.2022 в 16:52
В Бурятии полицейские спасли водителя с гипертоническим кризом
30.09.2022 в 16:11
Владыка Иосиф подарил Этнографическому музею коллекцию гармоней
30.09.2022 в 15:50
В Бурятии одна пенсионерка обокрала другую
30.09.2022 в 14:32
Житель Улан-Удэ пытался перебросить в колонию телефоны и умные часы
30.09.2022 в 14:21
В Бурятии стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
30.09.2022 в 12:46
В Бурятии COVID-19 стремится к нулю
30.09.2022 в 12:40
В Улан-Удэ обещают капитально отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
30.09.2022 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
Билеты на популярные курорты юга России продаются по специальной цене – от 1499 руб
30.09.2022 в 17:16
Бурятия помогает возведению храмового комплекса на родине Будды в Непале
Проект благославил Хамбо лама Дамба Аюшеев, паломники из республики уже могут посещать Лумбини
30.09.2022 в 16:52
Владыка Иосиф подарил Этнографическому музею коллекцию гармоней
Десять старинных дореволюционных гармоней уникальны, и разнообразны размерами и манерой воспроизведения звуков
30.09.2022 в 15:50
В Бурятии COVID-19 стремится к нулю
Всего 50 новых больных выявлено в республике за минувшие сутки

30.09.2022 в 12:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru