В Улан-Удэ расселят жильцов, жалующихся на строительство третьего моста

Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, жители четырех домов по улице Дальненагорная в Улан-Удэ, которые находятся максимально близко к строительной площадке третьего моста через Уду, будут расселены.«Жители четырех домов - №8, 10, 12 и 14 - жалуются на неудобства, связанные со строительством моста. На совещании с подрядной организацией «Хотьковский мост» принято решение о выкупе и расселении данных домов. Где-то в районе 15 октября будет принято окончательное решение по выкупу домов и участков и переселению жильцов», - сказал Евгений Луковников.Что касается самого строительства нового моста, то, по словам зампреда, работы на объекте ведутся согласно графику.«Работа идет по графику, перебоев с поставкой материалов нет, часть из них поставляет Улан-Удэстальмост. На сегодняшний день освоено уже 1,5 млрд рублей из 7,5. Выполнены работы по устройству опор моста, устройству надземного пешеходного перехода. Также ведутся работы по сооружению подпорных стен, переустройство коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации», - рассказывал Евгений Луковников в начале сентября во время посещения объекта.Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.Новый четырехполосный мост будет длиной 202 метра и шириной 26 метров. Он будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории. Пропускная способность моста составит 18 тысяч автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, которая позволит улучшить транспортное сообщение в Улан-Удэ.Фото: Минтранс Бурятии