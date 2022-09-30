ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»

На Восточно-Сибирской железной дороге действует акция «Бархатный сезон». По ее условиям, до 22 декабря 2022 года пассажиры могут приобрести билеты на популярные курорты юга России по специальной цене – от 1499 рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Дисконт действует при оформлении проездных документов на верхние места купейных вагонов на даты отправления по 22 декабря.Акция распространяется, в том числе, на поезда местного формирования:- №205 Анапа – Иркутск, Иркутск – Анапа;- №273 Северобайкальск – Адлер;- №274 Адлер – Северобайкальск.Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками.Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».Фото: company.rzd.ru