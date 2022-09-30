Общество 30.09.2022 в 17:16
ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
Билеты на популярные курорты юга России продаются по специальной цене – от 1499 руб
Текст: Номер один
На Восточно-Сибирской железной дороге действует акция «Бархатный сезон». По ее условиям, до 22 декабря 2022 года пассажиры могут приобрести билеты на популярные курорты юга России по специальной цене – от 1499 рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Дисконт действует при оформлении проездных документов на верхние места купейных вагонов на даты отправления по 22 декабря.
Акция распространяется, в том числе, на поезда местного формирования:
- №205 Анапа – Иркутск, Иркутск – Анапа;
- №273 Северобайкальск – Адлер;
- №274 Адлер – Северобайкальск.
Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками.
Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
Фото: company.rzd.ru
Дисконт действует при оформлении проездных документов на верхние места купейных вагонов на даты отправления по 22 декабря.
Акция распространяется, в том числе, на поезда местного формирования:
- №205 Анапа – Иркутск, Иркутск – Анапа;
- №273 Северобайкальск – Адлер;
- №274 Адлер – Северобайкальск.
Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками.
Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
Фото: company.rzd.ru