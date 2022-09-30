Общество 30.09.2022 в 17:16

ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»

Билеты на популярные курорты юга России продаются по специальной цене – от 1499 руб
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Текст: Номер один
ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
На Восточно-Сибирской железной дороге действует акция «Бархатный сезон». По ее условиям, до 22 декабря 2022 года пассажиры могут приобрести билеты на популярные курорты юга России по специальной цене – от 1499 рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Дисконт действует при оформлении проездных документов на верхние места купейных вагонов на даты отправления по 22 декабря.

Акция распространяется, в том числе, на поезда местного формирования:

- №205 Анапа – Иркутск, Иркутск – Анапа;
- №273 Северобайкальск – Адлер;
- №274 Адлер – Северобайкальск.

Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками.

Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Фото: company.rzd.ru




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ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
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