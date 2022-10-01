Общество 01.10.2022 в 01:50

Житель Бурятии убил знакомую своей матери

Она стала свидетельницей попытки убийства сожителя матери  
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Текст: Номер один
Житель Бурятии убил знакомую своей матери
В Бурятии 24 сентября ранним утром в одном  из домов села Новоильинск Заиграевского района обнаружено тело 54-летней женщины с колото-резаными ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний ранее судимый за особо тяжкое преступление знакомый покойной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, 23 сентября  поздно ночью обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к сожителю матери из соседнего села  для выяснения семейных отношений. Находясь на кухне дома, злоумышленник без каких либо объяснений нанес один удар ножом в область груди потерпевшему. После чего решив, что от полученного повреждения 62-летний мужчина скончался, обвиняемый прошел в комнату, где нанес два удара ножом в область груди знакомой его матери, которая на тот момент оказалась очевидцем происходящего.

Возвращаясь,  домой преступник  по дороге выбросил нож. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Очнувшись, мужчина позвонил в скорую помощь, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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