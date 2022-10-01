Житель Бурятии убил знакомую своей матери

В Бурятии 24 сентября ранним утром в одном из домов села Новоильинск Заиграевского района обнаружено тело 54-летней женщины с колото-резаными ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний ранее судимый за особо тяжкое преступление знакомый покойной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 23 сентября поздно ночью обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к сожителю матери из соседнего села для выяснения семейных отношений. Находясь на кухне дома, злоумышленник без каких либо объяснений нанес один удар ножом в область груди потерпевшему. После чего решив, что от полученного повреждения 62-летний мужчина скончался, обвиняемый прошел в комнату, где нанес два удара ножом в область груди знакомой его матери, которая на тот момент оказалась очевидцем происходящего.Возвращаясь, домой преступник по дороге выбросил нож. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Очнувшись, мужчина позвонил в скорую помощь, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru