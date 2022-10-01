Общество 01.10.2022 в 15:34

Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»

Руководитель Роспотребнадзора призвал жителей республики ревакцинироваться
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Текст: Станислав Сергеев
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
30 сентября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия прошли вакцинацию против гриппа, а также ревакцинацию против COVID-19, - сообщается на сайте ведомства.

- Ежегодно осенью по всей стране проводится вакцинация против гриппа. И сегодня мы с нашими коллегами поставили прививки против гриппа, а те, у кого подошло время ревакцинации против COVID-19, ревакцинировались. Каждому из нас необходимо осознать важность вакцинации и ответственно подойти к своему здоровью и здоровью своих близких. Используемые вакцины безопасны, надежны и содержат все необходимые актуальные штаммы вируса гриппа, - отметил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев, - Хочу обратиться ко всем нашим землякам – нужно прийти в поликлинику и обязательно поставить прививку против гриппа. Также сейчас важно обратить внимание на ревакцинацию против COVID-19, ведь вирус никуда не отступил. Поэтому я прошу тех, кто еще не ревакцинировался против коронавируса, сделать это в ближайшее время.

Вакцинация против гриппа значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов. В первую очередь, вакцинация рекомендуется группам риска, предусмотренным Национальным календарем профилактических прививок.

Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, лицам, осуществляющим разведение домашней птицы для реализации населению, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.

В этом году с целью профилактики заболеваемости гриппом в Республике Бурятия запланировано охватить вакцинацией не менее 60% населения, это порядка 592 тысяч человек.

Фото: «Номер один»

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