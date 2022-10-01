В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»

Как сообщили в минтрансе Бурятии, на перевале «Пыхта» проводятся противогололедные мероприятия.«В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и др. техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра. Движение транспорта по дороге продолжается», - говорится в сообщении министерства.В то же время, ГКУ «Бурятрегионавтодор» организована круглосуточная работа ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.«Просим учитывать этот факт и быть внимательнее водителей, которые еще не переобули летнюю резину», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».Фото: «Номер один»