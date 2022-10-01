Общество 01.10.2022 в 13:30
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
Движение транспорта по популярному туристическому направлению пока перекрывать не стали
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщили в минтрансе Бурятии, на перевале «Пыхта» проводятся противогололедные мероприятия.
«В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и др. техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра. Движение транспорта по дороге продолжается», - говорится в сообщении министерства.
В то же время, ГКУ «Бурятрегионавтодор» организована круглосуточная работа ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.
«Просим учитывать этот факт и быть внимательнее водителей, которые еще не переобули летнюю резину», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Фото: «Номер один»
«В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и др. техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра. Движение транспорта по дороге продолжается», - говорится в сообщении министерства.
В то же время, ГКУ «Бурятрегионавтодор» организована круглосуточная работа ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.
«Просим учитывать этот факт и быть внимательнее водителей, которые еще не переобули летнюю резину», - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Фото: «Номер один»
Тегигололед