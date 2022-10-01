Общество 01.10.2022 в 16:00

Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии

Это позволит мигрантам легально находиться в стране
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии
Как сообщает ТАСС, о выдаче вида на жительство 30 сентября заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», - подтвердил представитель иммиграционного агентства.

Напомним, что с 22 сентября предположительно тысячи жителей Бурятии молодого и среднего возраста срочно покинули регион и уехали в соседнюю страну. Часть из них использовала Монголию в качестве транзитного пункта на пути в страны Юго-Восточной Азиии. Однако значительная часть мигрантов осталась с Монголии, въехав туда по безвизовому режиму на 30 дней.

В середине октября мигрантам, чтобы получить право пребывания в Монголии, необходимо покинуть страну и снова въехать. Монгольская сторона решила помочь бурятским туристам в этой проблеме, предложив ускоренную процедуру получения вида на жительство. Как отмечается в чатах уехавших, монгольская сторона заинтересована в привлечении IT-специалистов, инженеров и специалистов некоторых других профессий.

Фото: «Номер один»

Теги
Монголия

Все новости

Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
01.10.2022 в 15:34
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
01.10.2022 в 13:30
Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков
01.10.2022 в 11:24
Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму
01.10.2022 в 09:39
Под грохот бомбежек формируются новые выборные стратегии в Народный Хурал Бурятии
01.10.2022 в 08:40
Шенгеном сыт не будешь
01.10.2022 в 08:00
Житель Бурятии убил знакомую своей матери
01.10.2022 в 01:50
В Бурятии скончался легендарный эколог
30.09.2022 в 18:15
ВСЖД объявила акцию для пассажиров «Бархатный сезон»
30.09.2022 в 17:16
В Улан-Удэ расселят жильцов, жалующихся на строительство третьего моста
30.09.2022 в 17:16
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
Руководитель Роспотребнадзора призвал жителей республики ревакцинироваться
01.10.2022 в 15:34
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
Движение транспорта по популярному туристическому направлению пока перекрывать не стали
01.10.2022 в 13:30
Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму
Ажиотаж на автопереходе «Кяхта-Алтан-Булак» сходит на нет
01.10.2022 в 09:39
Шенгеном сыт не будешь
Остап Бендер был прав: нет никакого Рио-де-Жанейро
01.10.2022 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru