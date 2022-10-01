Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии

Как сообщает ТАСС, о выдаче вида на жительство 30 сентября заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр.«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», - подтвердил представитель иммиграционного агентства.Напомним, что с 22 сентября предположительно тысячи жителей Бурятии молодого и среднего возраста срочно покинули регион и уехали в соседнюю страну. Часть из них использовала Монголию в качестве транзитного пункта на пути в страны Юго-Восточной Азиии. Однако значительная часть мигрантов осталась с Монголии, въехав туда по безвизовому режиму на 30 дней.В середине октября мигрантам, чтобы получить право пребывания в Монголии, необходимо покинуть страну и снова въехать. Монгольская сторона решила помочь бурятским туристам в этой проблеме, предложив ускоренную процедуру получения вида на жительство. Как отмечается в чатах уехавших, монгольская сторона заинтересована в привлечении IT-специалистов, инженеров и специалистов некоторых других профессий.Фото: «Номер один»