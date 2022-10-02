Жители Бурятии взяли в долг рекордное количество наличных денег

«Экономический кризис ускоряется и банки в сентябре ужесточили кредитную политику в условиях обострения геополитических рисков и сложностями в возврате уже выданных средств, не говоря уже о выдаче новых кредитов , - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Ведь кредиты наличными традиционно относятся к наиболее рискованному сегменту банковского сектора».

В августе 2022 г. количество новых кредитов наличными в Бурятии выросло по данным агентства ОКБ по сравнению с предыдущим месяцем на 22%, а объемы – на 19%. В августе нынешнего года в республике было выдано 11,4 тысяч кредитов на 3 млрд рублей. А в июле 13,9 тыс. кредитов – на 3,6 млрд рублей. Средний чек по кредиту наличными не вырос и составил в августе 264 тысячи рублей.Однако восстановление кредитной активности населения Бурятии длилось недолго. Уже в конце сентября заёмщики начали жаловаться на проблемы с получением новых кредитов наличными.Дмитрий Родионов, "Номер один".