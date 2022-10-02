Общество 02.10.2022 в 19:20

Жители Бурятии взяли в долг рекордное количество наличных денег

Однако всплеск кредитной активности продлится недолго
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии взяли в долг рекордное количество наличных денег
"Номер один"
В августе 2022 г. количество новых кредитов наличными в Бурятии выросло по данным агентства ОКБ по сравнению с предыдущим месяцем на 22%, а объемы – на 19%. В августе нынешнего года в республике было выдано 11,4 тысяч кредитов на 3 млрд рублей. А в июле 13,9 тыс.  кредитов  – на 3,6 млрд рублей. Средний чек по кредиту наличными не вырос и составил в августе 264 тысячи рублей. 

Однако восстановление кредитной активности населения Бурятии длилось недолго. Уже в конце сентября заёмщики начали жаловаться на проблемы с получением новых кредитов наличными. 

«Экономический кризис ускоряется и банки в сентябре ужесточили кредитную политику в условиях обострения геополитических рисков и сложностями в возврате уже выданных средств, не говоря уже о выдаче новых кредитов , - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Ведь кредиты наличными традиционно относятся к наиболее рискованному сегменту банковского сектора».

Дмитрий Родионов, "Номер один".
Теги
кредиты

Все новости

Посол Непала в России: «Мы сможем взаимно обогащать обе наши культуры»
02.10.2022 в 19:25
Жители Бурятии взяли в долг рекордное количество наличных денег
02.10.2022 в 19:20
Регионы Дальнего Востока получат допсредства по «Единой субсидии»
02.10.2022 в 11:13
Туристы Бурятии полюбили Монголию
02.10.2022 в 08:00
В Бурятии не могут совладать с распоясавшейся строительной компанией
02.10.2022 в 07:00
Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии
01.10.2022 в 16:00
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
01.10.2022 в 15:34
В минтрансе Бурятии предупреждают о гололеде на перевале «Пыхта»
01.10.2022 в 13:30
Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков
01.10.2022 в 11:24
Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму
01.10.2022 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
Туристы Бурятии полюбили Монголию
Количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором продолжит и дальше расти
02.10.2022 в 08:00
В Бурятии не могут совладать с распоясавшейся строительной компанией
Строительство домов происходит вопреки многочисленным запретам и штрафам
02.10.2022 в 07:00
Власти Монголии будут выдавать вид на жительство уехавшим из Бурятии
Это позволит мигрантам легально находиться в стране
01.10.2022 в 16:00
Главный санитарный врач Бурятии о COVID-19: «Вирус никуда не отступил»
Руководитель Роспотребнадзора призвал жителей республики ревакцинироваться
01.10.2022 в 15:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru