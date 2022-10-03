Общество 03.10.2022 в 09:08

Мэрия Улан-Удэ встретила первый снег во всеоружии

На этот раз коммунальщики отнеслись к сводке погоды со всей серьезностью
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Текст: Константин Воронов
Мэрия Улан-Удэ встретила первый снег во всеоружии
Вчера в столице Бурятии выпал первый снег. «Несмотря на то, что сейчас еще начало октября, Комбинат по благоустройству заранее подготовил необходимую спецтехнику, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада», заверили в мэрии города.

- Отмечу, ежегодно у нас зимний период начинается с 15 октября. Однако на прошлой неделе мы получили сводку от Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях и незамедлительно ввели на предприятии режим повышенной готовности. Благодаря этому в кратчайшие сроки были подготовлены резервные транспортные средства, переоборудованные для пескоразбрасывателей, - пояснил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Уже в десять вечера сотрудники комбината приступили к подсыпке городских дорог, чтобы обеспечить безопасное движение. Было задействовано четыре пескоразбрасывающих машин. За десять часов техника комбината прошлась на 50 участках дорог, на которые было высыпано 110 тонн песка. В первую очередь силы были направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. В настоящее время работы еще продолжаются.

Также в 4 утра к работе приступили шесть трактор-щеток, они очищают проезжие части от снега и грязи.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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