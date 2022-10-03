Общество 03.10.2022 в 10:36

В Бурятии дорожники встретили первый снег готовыми к стихии

Все федеральные автотрассы работают бесперебойно, их чистили 35 спецмашин
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Текст: Номер один
В Бурятии дорожники встретили первый снег готовыми к стихии
С начала прошлой недели на российские регионы обрушились снегопады и штормовой ветер. В Иркутскую область непогода пришла 30 сентября, продолжив свой путь до Бурятии и Забайкальского края.

В течение выходных дорожники оперативно устраняли последствия непогоды с привлечением 35 единиц снегоуборочной техники. По всей территории сети работала 31 комбинированная дорожная машина и четыре трактора МТЗ. Федеральные дорожники перешли в круглосуточный режим работы. Благодаря этому проезд по автодорогам Р-258 «Байкал», А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией осуществлялся бесперебойно.

В Центре управления происшествиями управления дорог «Южный Байкал» внимательно следят за прогнозом погоды и ситуацией на федеральных трассах. Сегодня утром, по данным на 9:00, проезд обеспечен по всем дорогам федерального значения, сообщили в пресс-службе управления.

Дорожники  внимание водителей на возможные сложные дорожные условия (снежный накат и гололедица). Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: «Южный Байкал»
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