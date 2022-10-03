Общество 03.10.2022 в 12:16

В Бурятии задержан пылко влюбленный домушник

Дом бросившей его пассии он хотел обворовать  дважды за двое суток, один раз получилось

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Текст: Номер один
В Бурятии задержан пылко влюбленный домушник
В Улан-Удэ 27 сентября в полицию поступило заявление о краже от 23-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ночью неизвестный похитил из её дома пауэр-банк и принадлежащие оставшемуся на ночлег брату 4 тысячи рублей. Сама хозяйка жилища, двое её детей и родственник спали, а хищение имущества обнаружили лишь наутро, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к содеянному бывшего 23-летнего ухажёра потерпевшей. На фоне разрыва отношений молодой человек неоднократно звонил девушке, предлагая встретиться, но получал отказ. Тогда ночью он без ее ведома проник в дом, где ранее бывал не раз, и похитил вещи.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, часть похищенных денег и зарядное устройство изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статья 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с незаконным проникновением в жижище». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Несмотря на уголовное преследование, спустя двое суток фигурант совершил аналогичное преступление: вновь ночью пробрался в жилище заявительницы и забрал ее телефон, лежащий на холодильнике. Противоправные действия заметили проснувшиеся хозяйка дома и ее брат. Однако на требование вернуть похищенное подозреваемый не отреагировал и скрылся. Попытки родственника догнать его оказались безуспешны, но удалось возвратить похищенный гаджет: злоумышленник выронил мобильное устройство по дороге.

Полицейские вновь задержали фигуранта теперь по горячим следам. На сей раз он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по  части 3 статьи  30 – пункт «в» части 2 ст. 161 УК РФ.  А это уже покушение на грабеж. Отметим, ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
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