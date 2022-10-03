В Бурятии задержан пылко влюбленный домушник

В Улан-Удэ 27 сентября в полицию поступило заявление о краже от 23-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ночью неизвестный похитил из её дома пауэр-банк и принадлежащие оставшемуся на ночлег брату 4 тысячи рублей. Сама хозяйка жилища, двое её детей и родственник спали, а хищение имущества обнаружили лишь наутро, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к содеянному бывшего 23-летнего ухажёра потерпевшей. На фоне разрыва отношений молодой человек неоднократно звонил девушке, предлагая встретиться, но получал отказ. Тогда ночью он без ее ведома проник в дом, где ранее бывал не раз, и похитил вещи.Сотрудники полиции задержали злоумышленника, часть похищенных денег и зарядное устройство изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статья 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с незаконным проникновением в жижище». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Несмотря на уголовное преследование, спустя двое суток фигурант совершил аналогичное преступление: вновь ночью пробрался в жилище заявительницы и забрал ее телефон, лежащий на холодильнике. Противоправные действия заметили проснувшиеся хозяйка дома и ее брат. Однако на требование вернуть похищенное подозреваемый не отреагировал и скрылся. Попытки родственника догнать его оказались безуспешны, но удалось возвратить похищенный гаджет: злоумышленник выронил мобильное устройство по дороге.Полицейские вновь задержали фигуранта теперь по горячим следам. На сей раз он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – пункт «в» части 2 ст. 161 УК РФ. А это уже покушение на грабеж. Отметим, ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.Следствие продолжается.Фото: pixabay.com