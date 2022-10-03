Общество 03.10.2022 в 12:33

В Улан-Удэ набирает ход «гаражная амнистия»

Но узаконить гараж получается не у всех
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ набирает ход «гаражная амнистия»
С сентября прошлого года автомобилисты Улан-Удэ могут воспользоваться проходящей «гаражной амнистией». Большинству везет. Отказы получили лишь 25 процентов от числа обратившихся улан-удэнцев.

По информации мэрии города, уже узаконено более тысячи участков под гаражами. Напомним, что под «амнистию» попадают только капитальные гаражи, по которым их владелецы смогли предоставить муниципальным властям полагающийся пакет документов.

Среди необходимых бумаг - схема расположения, которую следует заказать у кадастрового инженера. Также могут пригодиться технический паспорт, договоры о техприсоединении гаража и прочие доказательства. В столице Бурятии существуют более трехсот гаражных кооперативов, в каждом из которых десятки и сотни боксов. С ними больших проблем возникнуть не должно, т. к. обычно кооперативы обладают отводными документами, полученными при их организации.

«Гаражная амнистия» завершится в 2026 году. А вот республиканская «амнистия» для «самоволок» завершится уже в будущем году. За время ее действия улан-удэнские «самовольщики» узаконили тысячи своих домов. Но есть еще более 700 неузаконенных.

Одним из мест, где следует активизировать работу, это бывшие земли БурНИИСХа, на которых построено много дач. Эти земли перешли в ведение Улан-Удэ по итогам длительных разбирательств. Точку поставил суд, который признал территории используемыми научной организацией не по целевому селекционному назначению. Хотя есть определенный фронт работ и в других местах - Южлаг, Комушка, Аршан, Левый берег реки Селенги.

Фото: «Номер один»
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