Общество 03.10.2022 в 12:41

Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины

Врачи работают на полигоне в условиях, приближенных к реальным боевым действиям
A- A+
Текст: Номер один
Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
В воинских частях Бурятии работают специалисты Территориального центра медицины катастроф, Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа и Республиканского базового медицинского колледжа. Они обучают мобилизованный личный состав воинских частей основам первой медицинской помощи и самопомощи.

Медики работают на полигоне, в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Они проводят обучение по самым различным ситуациям, обучая показывая способы первой медицинской помощи не только специальными индивидуальными и групповыми средствами медицинской защиты, но и с использованием подручных средств, если аптечка окажется недоступна. Также медики отрабатывают способы эвакуации из зоны активных боевых действий, сообщили в правительстве Бурятии.

«На территории части работают преподаватели медицинского колледжа. Учат бойцов оказанию первой помощи. Две женщины показывали реанимацию человека. И сказали нам: «Помогите нашим, у нас мужья там с января», и у них на глазах появились слезы. Видно, как они переживают за своих мужей. Вообще, мы с Иволги, но я вам говорю, такая организация - это супер, это подъем духа и надежда», - отозвался военнослужащий.

Работа медиков в воинских частях продолжается.

«На медиков всегда рассчитывают в самые трудные моменты. И сейчас, конечно, нельзя оставаться в стороне. Бригады медиков сменяются и выезжают в военчасти отрабатывать основы первой медицинской помощи. Это самый ценный опыт, чтобы бойцы смогли помочь не только себе, но и боевым товарищам. Мы работу продолжаем, будем помогать нашим воинам», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
здравоохранение мобилизация помощь медики

Все новости

На «пожарных» нарушителей Улан-Удэ наложили почти 1,5 млн рублей штрафов
03.10.2022 в 13:12
Жителей Улан-Удэ приглашают запастись продуктами
03.10.2022 в 13:03
Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации
03.10.2022 в 12:47
Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
03.10.2022 в 12:41
В Улан-Удэ набирает ход «гаражная амнистия»
03.10.2022 в 12:33
В Бурятии задержан пылко влюбленный домушник
03.10.2022 в 12:16
Следственный комитет: погибшие на пожаре в Бурятии люди распивали алкоголь
03.10.2022 в 12:04
В Бурятии девушка с загипсованной ногой застряла в ночном лесу
03.10.2022 в 11:51
В Бурятии задержали молодого автовора
03.10.2022 в 11:25
В Бурятии задержали жителя Улан-Удэ с полукилограммом марихуаны
03.10.2022 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
На «пожарных» нарушителей Улан-Удэ наложили почти 1,5 млн рублей штрафов
В столице Бурятии подвели итоги особого противопожарного режима
03.10.2022 в 13:12
Жителей Улан-Удэ приглашают запастись продуктами
В столице Бурятии пройдет ярмарка «Золотая осень»
03.10.2022 в 13:03
В Улан-Удэ набирает ход «гаражная амнистия»
Но узаконить гараж получается не у всех
03.10.2022 в 12:33
В Бурятии задержан пылко влюбленный домушник
Дом бросившей его пассии он хотел обворовать  дважды за двое суток, один раз получилось

03.10.2022 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru