Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины

В воинских частях Бурятии работают специалисты Территориального центра медицины катастроф, Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа и Республиканского базового медицинского колледжа. Они обучают мобилизованный личный состав воинских частей основам первой медицинской помощи и самопомощи.Медики работают на полигоне, в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Они проводят обучение по самым различным ситуациям, обучая показывая способы первой медицинской помощи не только специальными индивидуальными и групповыми средствами медицинской защиты, но и с использованием подручных средств, если аптечка окажется недоступна. Также медики отрабатывают способы эвакуации из зоны активных боевых действий, сообщили в правительстве Бурятии.«На территории части работают преподаватели медицинского колледжа. Учат бойцов оказанию первой помощи. Две женщины показывали реанимацию человека. И сказали нам: «Помогите нашим, у нас мужья там с января», и у них на глазах появились слезы. Видно, как они переживают за своих мужей. Вообще, мы с Иволги, но я вам говорю, такая организация - это супер, это подъем духа и надежда», - отозвался военнослужащий.Работа медиков в воинских частях продолжается.«На медиков всегда рассчитывают в самые трудные моменты. И сейчас, конечно, нельзя оставаться в стороне. Бригады медиков сменяются и выезжают в военчасти отрабатывать основы первой медицинской помощи. Это самый ценный опыт, чтобы бойцы смогли помочь не только себе, но и боевым товарищам. Мы работу продолжаем, будем помогать нашим воинам», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: egov-buryatia.ru