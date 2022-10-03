Общество 03.10.2022 в 13:03

Жителей Улан-Удэ приглашают запастись продуктами

В столице Бурятии пройдет ярмарка «Золотая осень»
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Текст: Петр Санжиев
Жителей Улан-Удэ приглашают запастись продуктами
8-9 октября в разных точках Улан-Удэ пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Аграрную продукцию фермеров, дачников и других производителей можно будет приобрести на «Центральном» и «Крестьянском» рынках, возле «Кэпитал мола», «Стимула» и вблизи ул. Бабушкина, 189 (ост. «102 микрорайон»).

Для желающих поторговать цена участия составит 100-150 рублей. Ожидается около 150 участников, но заявки еще можно успеть подать. Как отмечают в мэрии города, цены на ярмарке будут нерегулируемыми, т. к. госорганы не имеют полномочий вводить на этот счет какие-либо ограничения.

Что касается качества продаваемого. За качество продукции фермеров и других солидных производителей, думаем, можно быть более или менее спокойными. Но что насчет качества продукции с частных дач? Не продадут ли горожанам агропродукцию, чрезмерно насыщенную нитратами и другими химическими элементами?

В мэрии города по этому поводу отметили, что предварительной оценки продукции, которую предложат покупателям, проводить не будут. Чиновники высказались в том роде, что проводить подобную оценку перед ярмаркой или в ее ходе - очень хлопотное дело. Но если потребитель пострадает, то сможет потом предъявить претензии продавцу согласно российскому законодательству.

Фото: «Номер один»
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