Общество 03.10.2022 в 16:26
Сессия парламента Монголии началась с почитания Чингисхана
Портрет основателя Монгольской империи отныне размещен в зале заседаний высшего законодательного органа Монголии
Текст: Номер один
Церемонией «размещения с почетом оригинального портрета Великого Чингисхана», открылась сегодня Госрезиденции в Улан-Баторе осенняя сессия Великого государственного Хурала (ВГХ) Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
Во время церемонии был зачитан указ президента Монголии У.Хурэлсуха «О почитании и размещении с почетом оригинального портрета Великого Чингисхана».
В своей речи на открытии сессии спикер праламента Г.Занданшатар отметил: «Согласно указу президента Монголии У.Хурэлсуха от 11 июля 2022 года в зале пленарных заседаний высшего законодательного органа Монголии «Их Хуралдай» с наивысшим почитанием размещается оригинальный портрет Великого Чингисхана – основателя Великой Монгольской империи, человека тысячелетия, прославившего монголов на весь мир».
Президент У.Хурэлсух, председатель ВГХ Г.Занданшатар и премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ оказали дань уважения к оригинальному портерту Чингисхана.
Фото: montsame.mn
Во время церемонии был зачитан указ президента Монголии У.Хурэлсуха «О почитании и размещении с почетом оригинального портрета Великого Чингисхана».
В своей речи на открытии сессии спикер праламента Г.Занданшатар отметил: «Согласно указу президента Монголии У.Хурэлсуха от 11 июля 2022 года в зале пленарных заседаний высшего законодательного органа Монголии «Их Хуралдай» с наивысшим почитанием размещается оригинальный портрет Великого Чингисхана – основателя Великой Монгольской империи, человека тысячелетия, прославившего монголов на весь мир».
Президент У.Хурэлсух, председатель ВГХ Г.Занданшатар и премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ оказали дань уважения к оригинальному портерту Чингисхана.
Фото: montsame.mn