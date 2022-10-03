Общество 03.10.2022 в 16:26

Сессия парламента Монголии началась с почитания Чингисхана

Портрет основателя Монгольской империи отныне размещен в зале заседаний высшего законодательного органа Монголии

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Сессия парламента Монголии началась с почитания Чингисхана
Церемонией «размещения с почетом оригинального портрета Великого Чингисхана», открылась сегодня Госрезиденции в Улан-Баторе осенняя сессия Великого государственного Хурала (ВГХ) Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

Во время церемонии был зачитан указ президента Монголии У.Хурэлсуха «О почитании и размещении с почетом оригинального портрета Великого Чингисхана».

В своей речи на открытии сессии спикер праламента Г.Занданшатар отметил: «Согласно указу президента Монголии У.Хурэлсуха от 11 июля 2022 года в зале пленарных заседаний высшего законодательного органа Монголии «Их Хуралдай» с наивысшим почитанием размещается оригинальный портрет Великого Чингисхана – основателя Великой Монгольской империи, человека тысячелетия, прославившего монголов на весь мир».

Президент У.Хурэлсух, председатель ВГХ Г.Занданшатар и премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ оказали дань уважения к оригинальному портерту Чингисхана.

Фото: montsame.mn
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Сессия парламента Монголии началась с почитания Чингисхана
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