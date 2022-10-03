Общество 03.10.2022 в 17:15

В этом году на подарках ко Дню учителя сэкономят

Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их преподнесут классным руководителям 38% участников опроса
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Текст: Номер один
В этом году на подарках ко Дню учителя сэкономят
На поздравления с Днем учителя россияне в этом году потратят меньше, чем год назад. При этом самые дорогие подарки ожидают классных руководителей из Москвы, а самые бюджетные — педагогов из Волгограда, Уфы и Омска. В опросах портала SuperJob приняли участие 3000 родителей школьников из всех федеральных округов страны.

На поздравлении классного руководителя с Днем учителя в этом году потратят меньше: в среднем подарок педагогу обойдется родительским коллективам в 3000 рублей — это на 200 рублей меньше, чем год назад. «В этом году решили экономить», — комментируют родители. Больше всего готовы потратить в Москве (в среднем по 3500 рублей), Санкт-Петербурге (3000 рублей) и Екатеринбурге (2600 рублей), меньше всего — в Волгограде, Уфе и Омске (по 2000 рублей). При этом по сравнению с 2021 годом больше всего расходы на поздравление с Днем учителя снизились в столице — сразу на 500 рублей. Лишь в городе на Неве они остались на прежнем уровне.

Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%). О том, что планируют вручить учителю конверт с деньгами, сообщили 3% респондентов. Технику (например, принтер, проектор и т.д.) подарит 1% родителей. Еще 9% назвали другие варианты — упоминались билеты в театр, ежедневники, книги, торты и т. д.

Фото: unsplash.com
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