Общество 03.10.2022 в 17:52

Жителей села в Бурятии напугала вонючая вода

Откуда у воды взялся сильный запах хлора, власти пока не знают
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Текст: Константин Воронов
Жителей села в Бурятии напугала вонючая вода
В паблике «Прибайкалье-инфо.24/7» появилось тревожное сообщение от жителей поселка Татаурово. Они утверждают, что в некоторых многоквартирных домах пошла вода из крана с сильным запахом хлора. Опасна ли она для использования, местные жители не знают.

«Люди обратились в Роспотребнадзор. Сходили в ЖКХ. Им сказали ждать несколько дней до выяснения обстоятельств. Но как людям быть? Не помыться, ни кушать сварить. Говорят: таскайте воду от частников. Но извините меня, на третий этаж с вёдрами бегать. А у нас больше половины пожилых людей живёт. В ЖКХ говорят, что ни чего не сыпали и не лили. Но люди, кто спускает воздух с верхних этажей, говорят, что в батареях уже несколько дней вода сильно пахнет хлором. Теперь как понять. Почему и питьевая вода в нескольких домах стала вонять хлором. Помогите в ускорении решения нашего вопроса. На кону жизни и здоровье людей!!!», - написала в паблик одна из местных жительниц.

Однако, о причинах сильного запаха хлора власти пока ничего конкретного сообщить не смогли.

«Причина запаха не установлена, отбор проб воды в пятницу произведен, ждём результатов», - прокомментировал ситуацию заместитель главы района.

Фото: «Номер один»
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