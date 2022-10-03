Жителей села в Бурятии напугала вонючая вода

В паблике «Прибайкалье-инфо.24/7» появилось тревожное сообщение от жителей поселка Татаурово. Они утверждают, что в некоторых многоквартирных домах пошла вода из крана с сильным запахом хлора. Опасна ли она для использования, местные жители не знают.«Люди обратились в Роспотребнадзор. Сходили в ЖКХ. Им сказали ждать несколько дней до выяснения обстоятельств. Но как людям быть? Не помыться, ни кушать сварить. Говорят: таскайте воду от частников. Но извините меня, на третий этаж с вёдрами бегать. А у нас больше половины пожилых людей живёт. В ЖКХ говорят, что ни чего не сыпали и не лили. Но люди, кто спускает воздух с верхних этажей, говорят, что в батареях уже несколько дней вода сильно пахнет хлором. Теперь как понять. Почему и питьевая вода в нескольких домах стала вонять хлором. Помогите в ускорении решения нашего вопроса. На кону жизни и здоровье людей!!!», - написала в паблик одна из местных жительниц.Однако, о причинах сильного запаха хлора власти пока ничего конкретного сообщить не смогли.«Причина запаха не установлена, отбор проб воды в пятницу произведен, ждём результатов», - прокомментировал ситуацию заместитель главы района.Фото: «Номер один»