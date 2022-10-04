Пассажирам ВСЖД возвращают 98% забытых вещей

С начала нынешнего года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено свыше 960 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» (80%) связана с поиском телефонов и аксессуаров к ним, а также документов и предметов одежды. Однако среди утерянного имущества встречаются и более редкие вещи: так, за последние три месяца пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге были возвращены забытые в поезде валенки, ласты, гитары, самокат, удочки и радиоантенна.Отметим, что забытое в вагоне имущество удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев.Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.Фото: unsplash.com