Общество 04.10.2022 в 10:09

Пассажирам ВСЖД возвращают 98% забытых вещей

Среди них встречаются валенки, ласты для плавания и самокаты
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Текст: Номер один
Пассажирам ВСЖД возвращают 98% забытых вещей
С начала нынешнего года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено свыше 960 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» (80%) связана с поиском телефонов и аксессуаров к ним, а также документов и предметов одежды.  Однако среди утерянного имущества встречаются и более редкие вещи: так, за последние три месяца пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге были возвращены забытые в поезде валенки, ласты, гитары, самокат, удочки и радиоантенна.

Отметим, что забытое в вагоне имущество удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев.

Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: unsplash.com
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