Общество 04.10.2022 в 10:26

Житель Бурятии наказал бизнесмена на полмиллиона рублей

Предприниматель взял предоплату, однако обещанной мебели потребитель не дождался
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии наказал бизнесмена на полмиллиона рублей
Баргузинский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии к индивидуальному предпринимателю.

Поводом для обращения в суд стал факт неисполнения со стороны предпринимателя заключенного с потребителем договора, предусматривающего изготовление и установку мебели. Стоимость товара и услуг по договору составила 237 тысяч рублей. При этом 166 тысяч рублей потребитель внес в качестве предоплаты.

«В связи с неисполнением заключенного договора, а также отказом в добровольном порядке произвести возврат уплаченной части стоимости по договору, потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора Бурятии для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав. Суд, рассмотрев исковые требования Роспотребнадзора, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 тысяч рублей: внесенную предоплату, неустойку, компенсацию причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке», - рассказали в ведомстве.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»

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