Общество 04.10.2022 в 10:26
Житель Бурятии наказал бизнесмена на полмиллиона рублей
Предприниматель взял предоплату, однако обещанной мебели потребитель не дождался
Текст: Константин Воронов
Баргузинский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии к индивидуальному предпринимателю.
Поводом для обращения в суд стал факт неисполнения со стороны предпринимателя заключенного с потребителем договора, предусматривающего изготовление и установку мебели. Стоимость товара и услуг по договору составила 237 тысяч рублей. При этом 166 тысяч рублей потребитель внес в качестве предоплаты.
«В связи с неисполнением заключенного договора, а также отказом в добровольном порядке произвести возврат уплаченной части стоимости по договору, потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора Бурятии для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав. Суд, рассмотрев исковые требования Роспотребнадзора, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 тысяч рублей: внесенную предоплату, неустойку, компенсацию причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке», - рассказали в ведомстве.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
Поводом для обращения в суд стал факт неисполнения со стороны предпринимателя заключенного с потребителем договора, предусматривающего изготовление и установку мебели. Стоимость товара и услуг по договору составила 237 тысяч рублей. При этом 166 тысяч рублей потребитель внес в качестве предоплаты.
«В связи с неисполнением заключенного договора, а также отказом в добровольном порядке произвести возврат уплаченной части стоимости по договору, потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора Бурятии для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав. Суд, рассмотрев исковые требования Роспотребнадзора, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 тысяч рублей: внесенную предоплату, неустойку, компенсацию причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке», - рассказали в ведомстве.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»