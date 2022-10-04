Житель Бурятии наказал бизнесмена на полмиллиона рублей

Баргузинский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии к индивидуальному предпринимателю.Поводом для обращения в суд стал факт неисполнения со стороны предпринимателя заключенного с потребителем договора, предусматривающего изготовление и установку мебели. Стоимость товара и услуг по договору составила 237 тысяч рублей. При этом 166 тысяч рублей потребитель внес в качестве предоплаты.«В связи с неисполнением заключенного договора, а также отказом в добровольном порядке произвести возврат уплаченной части стоимости по договору, потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора Бурятии для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав. Суд, рассмотрев исковые требования Роспотребнадзора, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 тысяч рублей: внесенную предоплату, неустойку, компенсацию причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке», - рассказали в ведомстве.Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»