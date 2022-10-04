Общество 04.10.2022 в 10:36

Сотрудники угрозыска Бурятии задержали в Ингушетии пожилого сбытчика фальшивых денег

Он скрывался от следственных органов Бурятии около 20 лет, задержанию помогла  полиция Ингушетии
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Текст: Номер один
Сотрудники угрозыска Бурятии задержали в Ингушетии пожилого сбытчика фальшивых денег
Сотрудники угрозыска  МВД Бурятии в Ингушетии совместно с коллегами регионального МВД задержали 64-летнего злоумышленника, который обвинялся в сбыте поддельных денег в крупном размере и скрывался от следственных органов Бурятии около 20 лет, сообщили в пресс-службе министерства.

Это стало возможным благодаря межгосударственному оперативно-профилактическому мероприятию «Розыск». Завершен второй этап этой операции, направленной на розыск и задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также – на установление местонахождения без вести пропавших.

В результате полицейские задержали 18 фигурантов, трое из которых находились в розыске за МВД по Бурятии, двое разыскивались ГУ МВД России по Московской и Иркутской областям, еще один задержанный – департаментом полиции Акмолинской области  Казахстана. Остальные числились в розыске за региональным подразделением УФСИН, Следственным комитетом, судами республики.

Кроме того, полицейскими установлено местонахождение двоих без вести пропавших и идентифицирована личность одного неопознанного трупа.

Так, в Казахстане по инициативе бурятских полицейских задержан разыскиваемый 32-летний уроженец Западной Азии, подозреваемый в двух эпизодах противоправной деятельности, связанной с повторным управлением транспортным средством в нетрезвом виде, а также умышленном повреждении чужого имущества на территории  Северобайкальска в Бурятии.

В Муйском районе сотрудниками подразделений уголовного розыска и ГИБДД задержан 28-летний уроженец Казахстана. Он находился в межгосударственном розыске за Степногорским районным отделом полиции Акмолинской области Казахстана по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Злоумышленник этапирован в Казахстан для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.

Фото: «Номер один»
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