Общество 04.10.2022 в 10:56
Угрозы оставить садоводов «надолго без света» после реконструкции электросетей «считаются неправомерными»
Власти Улан-Удэ прокомментировали ситуацию в СНТ «Зенит»
Текст: Иван Иванов
Не подключение потребителей к электросетям СНТ и ДНТ после их реконструкции «считается неправомерным». Об этом сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев в ответ на обращения садоводов и публикацию в «Номере один».
Напомним, что речь шла о странной ситуации в СНТ «Зенит», представители правления которого разместили в одноименном вайбер-чате требования о предоставлении документов, содержащих персональные данные, и немедленной оплате членских взносов под угрозой оставить не подчинившихся без электроэнергии. При этом они ссылались на администрацию Советского района, как теперь выяснилось, совершенно безосновательно.
Еще в начале минувшего лета СНТ «Зенит» было единственным садоводством в Советском районе столицы Бурятии, не имевшим, по словам вице-мэра и председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, никаких документов на электросетевое хозяйство. Под нажимом мэрии и по требованиям садоводов руководство товарищества все-таки соизволило обратиться в суд за признанием права собственности на электросети, а затем передать их на баланс муниципалитета. Таким образом, СНТ «Зенит» успело попасть в программу реконструкции, которая стартовала с марта этого года по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова.
Но, похоже, руководство товарищества попыталось использовать эту инициативу лидера республики (причем, в преддверии его выборов) для решения сугубо внутренней проблемы – сбора членских взносов с садоводов, недовольных работой правления СНТ «Зенит». В частности, состоянием дороги от станции Дивизионная до дачного поселка.
Как пояснил Евгений Эрдыниев, грейдирование дорог в Советском районе производится в порядке очередности поданных заявок. За минувший сезон «руководством СНТ «Зенит» было подано 2 заявки на грейдирование», и по ним выполнены работы, уточнил руководитель районной администрации. Почему заявки не поступали чаще, об этом садоводам, видимо, стоит спросить с правления товарищества.
Евгений Эрдыниев напомнил, что за непредоставление информации или предоставление недостоверных сведений членам СНТ органами управления товариществом последние могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ.
Фото: «Номер один»
Напомним, что речь шла о странной ситуации в СНТ «Зенит», представители правления которого разместили в одноименном вайбер-чате требования о предоставлении документов, содержащих персональные данные, и немедленной оплате членских взносов под угрозой оставить не подчинившихся без электроэнергии. При этом они ссылались на администрацию Советского района, как теперь выяснилось, совершенно безосновательно.
Еще в начале минувшего лета СНТ «Зенит» было единственным садоводством в Советском районе столицы Бурятии, не имевшим, по словам вице-мэра и председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, никаких документов на электросетевое хозяйство. Под нажимом мэрии и по требованиям садоводов руководство товарищества все-таки соизволило обратиться в суд за признанием права собственности на электросети, а затем передать их на баланс муниципалитета. Таким образом, СНТ «Зенит» успело попасть в программу реконструкции, которая стартовала с марта этого года по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова.
Но, похоже, руководство товарищества попыталось использовать эту инициативу лидера республики (причем, в преддверии его выборов) для решения сугубо внутренней проблемы – сбора членских взносов с садоводов, недовольных работой правления СНТ «Зенит». В частности, состоянием дороги от станции Дивизионная до дачного поселка.
Как пояснил Евгений Эрдыниев, грейдирование дорог в Советском районе производится в порядке очередности поданных заявок. За минувший сезон «руководством СНТ «Зенит» было подано 2 заявки на грейдирование», и по ним выполнены работы, уточнил руководитель районной администрации. Почему заявки не поступали чаще, об этом садоводам, видимо, стоит спросить с правления товарищества.
Евгений Эрдыниев напомнил, что за непредоставление информации или предоставление недостоверных сведений членам СНТ органами управления товариществом последние могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ.
Фото: «Номер один»
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