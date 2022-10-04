Общество 04.10.2022 в 12:07

В Чите нашли коррупцию чистой воды

Здесь осужден директор бассейна, который пускал в него посетителей за деньги, забирая деньги себе
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Текст: Номер один
В Чите нашли коррупцию чистой воды
Железнодорожный районный суд Читы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора плавательного бассейна «Нептун» Дирекции социальной сферы  - структурного подразделения Забайкальской железной дороги. Он признан виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что с ноября 2018 года по май 2021 года подсудимый из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, незаконно распоряжался имуществом бассейна «Нептун», извлекая незаконную прибыль для себя. Бывший директор предоставлял помещение бассейна для занятий спортом гражданам, забирая плату себе.

В результате преступных действий мужчина незаконно заработал около 600 тыс рублей.Уголовное дело расследовано Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: unsplash.com
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