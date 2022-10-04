Общество 04.10.2022 в 13:03

«Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле»

В Бурятии мобилизованный личный состав мотострелковой бригады отправился на подготовку
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Текст: Иван Иванов
«Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле»
Накануне в Улан-Удэ в воинской части на станции Дивизионная состоялась отправка на прохождение подготовки и боевого слаживания мобилизованных военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Со словами напутствия и поддержки к бойцам обратилось командование общевойсковой армии, провожали родные и близкие. Приветы землякам передали военнослужащие.

«Когда объявили специальную военную операцию, в принципе, я был готов уже с февраля месяца. Прекрасно понимаю, что иду защищать своих, в первую очередь, конечно, маму, жену и детей. Понимаю, что если не остановить этих нацистов, то ждать, что каким-то волшебным образом они не смогут добраться до моей семьи - сидеть и ждать, когда это случится - просто не по-мужски. Поэтому собрался - пошел. Вижу, конечно, у людей реакция разная. В интернете вижу, как на границе стоят, чтобы выехать из страны. Это не моё. Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле. Всей ротой друг друга поддерживаем. Все прекрасно понимаем, зачем мы там нужны. Даже на подготовке мы сами просим еще остаться на полигоне, когда практика завершается, остаемся и дальше продолжаем стрелять», - рассказал житель Улан-Удэ Борис.

«Манайхүбүүд, амгаланмэндэябажабайгты, Бурхандаамургѳѳд. Гэрдээбусахабди, бултабусахабди!», - обратился к сослуживцам Саян из Кяхтинского района.

«Все уже всё знают про ситуацию на Украине, куда загоняют нашу страну. У нас другого выбора нет, как подниматься. Что бы я хотел пожелать всем землякам? Главное, не переживайте, ничего хорошего не будет, если думать о плохом. Верить в ребят, ждать нас, и самим не подводить – заботиться друг о друге, помогать», - обратился к жителям Бурятии военнослужащий Этигэл из Иволгинского района.

Военнослужащим предстоит очередной этап подготовки и боевого слаживания в воинских частях западных регионов.
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мобилизация спецоперация

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