Накануне в Улан-Удэ в воинской части на станции Дивизионная состоялась отправка на прохождение подготовки и боевого слаживания мобилизованных военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Со словами напутствия и поддержки к бойцам обратилось командование общевойсковой армии, провожали родные и близкие. Приветы землякам передали военнослужащие.«Когда объявили специальную военную операцию, в принципе, я был готов уже с февраля месяца. Прекрасно понимаю, что иду защищать своих, в первую очередь, конечно, маму, жену и детей. Понимаю, что если не остановить этих нацистов, то ждать, что каким-то волшебным образом они не смогут добраться до моей семьи - сидеть и ждать, когда это случится - просто не по-мужски. Поэтому собрался - пошел. Вижу, конечно, у людей реакция разная. В интернете вижу, как на границе стоят, чтобы выехать из страны. Это не моё. Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле. Всей ротой друг друга поддерживаем. Все прекрасно понимаем, зачем мы там нужны. Даже на подготовке мы сами просим еще остаться на полигоне, когда практика завершается, остаемся и дальше продолжаем стрелять», - рассказал житель Улан-Удэ Борис.«Манайхүбүүд, амгаланмэндэябажабайгты, Бурхандаамургѳѳд. Гэрдээбусахабди, бултабусахабди!», - обратился к сослуживцам Саян из Кяхтинского района.«Все уже всё знают про ситуацию на Украине, куда загоняют нашу страну. У нас другого выбора нет, как подниматься. Что бы я хотел пожелать всем землякам? Главное, не переживайте, ничего хорошего не будет, если думать о плохом. Верить в ребят, ждать нас, и самим не подводить – заботиться друг о друге, помогать», - обратился к жителям Бурятии военнослужащий Этигэл из Иволгинского района.Военнослужащим предстоит очередной этап подготовки и боевого слаживания в воинских частях западных регионов.