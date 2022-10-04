Общество 04.10.2022 в 13:09

В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12

Они также проходят «обкатку танком», пропуская над собой 42-тонную боевую машину Т-72Б
A- A+
Текст: Номер один
В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12
В окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкалье, с целью качественной подготовки военнослужащих, призванных из запаса, применяются современные автоматы АК-12 не так давно поступившие на вооружение соединения, сообщили в пресс-службе ВВО.

Стрелковое оружие применяется на занятиях по огневой подготовке. Военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб, огневые упражнения со сменой огневой позиции, а также в составе подразделений. Огонь ведется по неподвижным и появляющимся целям, в различных вариантах показа мишеней. Боевая подготовка организована под руководством опытных офицеров - преподавателей прославленного учебного соединения военного округа.

Также, военнослужащие ведут стрельбу при выполнении упражнений на меткость, с подсчетом баллов после каждого этапа открытия огня.

Кроме того, современное стрелковое оружие применяется в упражнениях и нормативах по новому виду боевой подготовки – армейской тактической стрельбе, где военнослужащие стреляют из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. В ходе выполнения огневых задач от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров.

Для проведения занятий и тренировок по данной дисциплине на полигоне «Песчанка» оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, ходами и коридорами для ведения стрельбы из различных положений.

Помимо этого, вновь призванные военнослужащие проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по танку Т-72Б из окопа, пропуская над собой 42-тонную боевую машину. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.

Фото: function.mil.ru
Теги
мобилизация полигоны подготовка

Все новости

В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии
04.10.2022 в 14:09
Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»
04.10.2022 в 13:46
В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12
04.10.2022 в 13:09
«Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле»
04.10.2022 в 13:03
В Улан-Удэ вор со стажем позарился на игрушечный пылесос
04.10.2022 в 12:40
В Чите нашли коррупцию чистой воды
04.10.2022 в 12:07
Крупная авария произошла в пригороде Улан-Удэ
04.10.2022 в 11:15
Угрозы оставить садоводов «надолго без света» после реконструкции электросетей «считаются неправомерными»
04.10.2022 в 10:56
Сотрудники угрозыска Бурятии задержали в Ингушетии пожилого сбытчика фальшивых денег
04.10.2022 в 10:36
Житель Бурятии наказал бизнесмена на полмиллиона рублей
04.10.2022 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии
Все собранные средства направят на дооснащение военнослужащих
04.10.2022 в 14:09
Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»
Защита Родины — священный долг для буддистов, считает Дамба Аюшеев
04.10.2022 в 13:46
«Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле»
В Бурятии мобилизованный личный состав мотострелковой бригады отправился на подготовку
04.10.2022 в 13:03
В Чите нашли коррупцию чистой воды
Здесь осужден директор бассейна, который пускал в него посетителей за деньги, забирая деньги себе
04.10.2022 в 12:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru