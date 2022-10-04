В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12

В окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкалье, с целью качественной подготовки военнослужащих, призванных из запаса, применяются современные автоматы АК-12 не так давно поступившие на вооружение соединения, сообщили в пресс-службе ВВО.Стрелковое оружие применяется на занятиях по огневой подготовке. Военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб, огневые упражнения со сменой огневой позиции, а также в составе подразделений. Огонь ведется по неподвижным и появляющимся целям, в различных вариантах показа мишеней. Боевая подготовка организована под руководством опытных офицеров - преподавателей прославленного учебного соединения военного округа.Также, военнослужащие ведут стрельбу при выполнении упражнений на меткость, с подсчетом баллов после каждого этапа открытия огня.Кроме того, современное стрелковое оружие применяется в упражнениях и нормативах по новому виду боевой подготовки – армейской тактической стрельбе, где военнослужащие стреляют из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. В ходе выполнения огневых задач от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров.Для проведения занятий и тренировок по данной дисциплине на полигоне «Песчанка» оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, ходами и коридорами для ведения стрельбы из различных положений.Помимо этого, вновь призванные военнослужащие проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по танку Т-72Б из окопа, пропуская над собой 42-тонную боевую машину. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.Фото: function.mil.ru