Общество 04.10.2022 в 13:46

Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»

Защита Родины — священный долг для буддистов, считает Дамба Аюшеев
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Текст: Иван Иванов
Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»
Защита Родины — священный долг для буддистов, поэтому многие люди из Бурятии, Калмыкии и Тувы достойно участвуют в спецоперации. Об этом рассказал глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев в интервью «Известиям».

«Если призвали, он должен как мужчина ехать. Мужское достоинство, особенно в нашей системе, в буддизме, мужчина должен защищать, если надо - воевать, побеждать и возвращаться к своей семье», — сказал Дамба Аюшеев. Он отметил, что его родственники принимают участие в СВО. Племянник Аюшеева получил серьезное ранение во время сражения с националистами, а троюродный брат погиб.

Глава Буддийской традиционной Сангхи также подчеркнул, что 30 сентября — исторический день для России, ведь страна приняла в свой состав четыре новых региона.



Фото и видео: «Известия»
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