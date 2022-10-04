Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»

Глава Буддийской традиционной Сангхи также подчеркнул, что 30 сентября — исторический день для России, ведь страна приняла в свой состав четыре новых региона.









Защита Родины — священный долг для буддистов, поэтому многие люди из Бурятии, Калмыкии и Тувы достойно участвуют в спецоперации. Об этом рассказал глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев в интервью «Известиям».«Если призвали, он должен как мужчина ехать. Мужское достоинство, особенно в нашей системе, в буддизме, мужчина должен защищать, если надо - воевать, побеждать и возвращаться к своей семье», — сказал Дамба Аюшеев. Он отметил, что его родственники принимают участие в СВО. Племянник Аюшеева получил серьезное ранение во время сражения с националистами, а троюродный брат погиб.Фото и видео: «Известия»