Общество 04.10.2022 в 14:09

В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии

Все собранные средства направят на дооснащение военнослужащих
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии
Все республиканские учреждения культуры Бурятии объединились, чтобы провести благотворительный концерт-марафон «Нэгэдэе. Мы вместе». Он пройдет 8 октября в ФСК с 14.00 до 18 часов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, впервые на одной сцене будут представлены 4 премьеры: рок-мюзикл «Бальжан хатан» (Театр оперы и балета), «Зам-Life» (Государственный цирк РБ), «81-й театральный сезон» (Театр «Байкал») и юбилейный концерт Театра «Забава» «30 лет сохраняя традиции». В программе также выступят звезды местной эстрады.

«Сегодня всем российским военным нужна поддержка и помощь от родных и близких, от всех неравнодушных граждан страны. В непростое время мы все стремимся помочь друг другу, оказать посильную помощь. Культура Бурятии с первых дней СВО активно помогает воинам Бурятии и морально, и материально. Сила искусства огромна: она вдохновляет и исцеляет душу, вселяет надежду и уверенность» - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В фойе ФСК развернется выставка-ярмарка. Национальный музей РБ представит выставку «Женское лицо Победы» о судьбах женщин в тылу и на войне. Интерес также представит выставка «Байкал - жемчужина планеты Земля». Там же пройдут различные мастер-классы. Будет выставка-продажа работ мастеров по войлоку, украшения, изделий из стекла, сувенирные куклы. Мастера будут перечислять выручку в фонд «Содействие».  

«Каждый зритель, купивший билет на концерт за 500 рублей, внесет свою лепту в помощь нашим военным. Артисты и организаторы участвуют в концерте безвозмездно. Сцена и техническое оснащение также предоставляются в рамках благотворительности. Все средства от продажи билетов будут направлены на дооснащение воинов Бурятии, участвующих в СВО. Также будет организован сбор средств во время концерта-марафона», - сообщили в пресс-службе правительства.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе и на сайте Театра оперы и балета (тел. 21-36-00), gorafisha.online, sibkassa.ru. Возрастное ограничение 0+.

Расчетный счет АНО «Содействие» для внесения добровольных пожертвований:

Расчетный счет 40703810509160001236
ИНН 0300006966
КПП 030001001
ОГРН 1220300005166
Банк Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк
БИК 048142604
Корр.счет 30101810400000000604
Юридический адрес 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, дом 16, этаж 3, помещение 1/5.
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