В Улан-Удэ открыли памятник умершим от ковида медикам

Композиция представлена в виде медицинского креста. Эскиз разработал известный скульптор и архитектор, член Академии художеств России Вячеслав Бухаев. Памятный знак был воплощен в жизнь совместно со скульптором, членом Союза художников России Матвеем Макушкиным. Благоустройство территории вокруг памятника взяла на себя администрация Улан-Удэ.





Установку памятника в прошлом году инициировали активисты движения «Матери России». За время проведения благотворительной акции, которая получила название «Белые ангелы», удалось собрать около 4 млн рублей. Свой вклад в создание памятника внесли жители Бурятии, правительство республики, депутаты Народного Хурала, предприниматели, Улан-Удэнская и Бурятская епархия, Медицинская палата РБ и другие общественные организации.





Сегодня в Улан-Удэ возле городской поликлиники №1 открыли памятный знак в честь 12-ти медиков Бурятии, погибших в борьбе с COVID-19. На нем выгравирована надпись «Подвигу врачей», VIVA VITA – «Да здравствует жизнь!» и клятва Гиппократа.- Вы отстояли. Вы смогли. Вы переломили ситуацию и минимизировали потери ценой собственной жизни. Уважаемые наши медики, я искренне всем врачам, присутствующему здесь молодому поколению хочу сказать огромное спасибо за то, что вы несете свою миссию, сохраняете наше здоровье, наши жизни, - обратился к медицинским работникам глава Бурятии Алексей Цыденов.- Светя другим, сгораю сам - известный девиз врачей, и он очень точно передает всё, что сделали наши врачи для нас с вами. Это памятник подвигу врачей, медицинских работников, людей, которые с самых первых минут пандемии бесстрашно спасали наших жителей ценой даже собственной жизни. Это символ нашей общей благодарности всем медикам, которые остались и остаются до конца верны долгу и своей профессии, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которая длилась более двух лет, принимали участие почти четыре тысячи медицинских работников. Во имя спасения жизней пациентов в этот сложный период врачи Бурятии совершили настоящий подвиг, и 12 – ценой собственной жизни.Цыбикова Людмила Борисовна - врач-гинеколог Городской поликлиника №1Костеренко Светлана Николаевна - рентгенолаборант частного учреждения здравоохранения РЖД Медицина, г. СеверобайкальскАтутова Галина Аркадьевна - старшая операционная медицинская сестра Республиканской клинической больницы им. Н.А. СемашкоБурхиева Галина Жамбалдоржиевна - врач общей практики инфекционного отделения Кижингинской ЦРБДушкин Павел Михайлович - врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской ЦРББаторов Ардан Базарович - врач-рентгенолог Республиканского перинатального центраЦыренов Василий Николаевич - врач анестезиолог-реаниматолог частного учреждения здравоохранения «РЖД Медицина», г. СеверобайкальскБудаева Светлана Николаевна - медицинская сестра (палатная) Республиканской клинической больницы им. Н.А. СемашкоЮдакова Марина Геннадьевна - медицинская сестра Городской больницы №4Чойбсонова Светлана Бальжиевна - врач-кардиолог Городской поликлиника №1Бадмаев Вячеслав Ламажапович - врач-дерматовенеролог Кабанской ЦРБВикторова Татьяна Леонидовна - врач-акушер гинеколог Кабанской ЦРБ.Фото: мэрия Улан-Удэ