В Улан-Удэ задержан мошенник «на прокате»

В Улан-Удэ оперативники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в мошенничестве – 21-летнего горожанина он организовал свой криминальный бизнеса за счет проката, одной из популярных форм бытового обслуживания населения в советское время. В пунктах проката за умеренную плату можно было взять на время бытовую технику, мебель, посуду, велосипед и т.п. на какое-то время. Подобного рода услуга, теперь именуемая арендой, жива и по сей день.Ранее в орган внутренних дел поступило заявление от местной жительницы о том, что молодой человек на сутки арендовал у нее дорогостоящий моющий пылесос. Объявление о сдаче в аренду бытовой техники было размещено гражданкой на популярном сайте по продаже и аренде имущества. Однако вещь он так и не вернул. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими местонахождение злоумышленника было установлено, он задержан. Подозреваемый признался, что противоправным способом решил подзаработать.Так, молодой человек целенаправленно взял в аренду бытовую технику, чтобы в последующем сдать в скупку. Вырученные деньги – 5 тысяч рублей – он потратил на свои нужды.Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, подрабатывает случайными заработками. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Фото: unsplash.com