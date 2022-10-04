Общество 04.10.2022 в 15:29

В Улан-Удэ задержан мошенник «на прокате»

Молодой человек продал взятый якобы в аренду пылесос
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан мошенник «на прокате»
В Улан-Удэ оперативники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в мошенничестве – 21-летнего горожанина он организовал свой криминальный бизнеса за счет проката, одной из популярных форм бытового обслуживания населения в советское время. В пунктах проката за умеренную плату можно было взять на время бытовую технику, мебель, посуду, велосипед и т.п. на какое-то время. Подобного рода услуга, теперь именуемая арендой, жива и по сей день.
    
Ранее в орган внутренних дел поступило заявление от местной жительницы о том, что молодой человек на сутки арендовал у нее дорогостоящий моющий пылесос. Объявление о сдаче в аренду бытовой техники было размещено гражданкой на популярном сайте по продаже и аренде имущества. Однако вещь он так и не вернул. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими местонахождение злоумышленника было установлено, он задержан. Подозреваемый признался, что противоправным способом решил подзаработать.

Так, молодой человек целенаправленно взял в аренду бытовую технику, чтобы в последующем сдать в скупку. Вырученные деньги – 5 тысяч рублей – он потратил на свои нужды.

Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, подрабатывает случайными заработками. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.  

Фото: unsplash.com
Теги
преступность мошенник задержание

Все новости

МегаФон и Yota объединяют розничные сети
04.10.2022 в 15:40
В Улан-Удэ задержан мошенник «на прокате»
04.10.2022 в 15:29
В Улан-Удэ открыли памятник умершим от ковида медикам
04.10.2022 в 15:14
Житель Бурятии забил доской односельчанина
04.10.2022 в 15:01
В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии
04.10.2022 в 14:09
Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»
04.10.2022 в 13:46
В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12
04.10.2022 в 13:09
«Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле»
04.10.2022 в 13:03
В Улан-Удэ вор со стажем позарился на игрушечный пылесос
04.10.2022 в 12:40
В Чите нашли коррупцию чистой воды
04.10.2022 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
В Улан-Удэ открыли памятник умершим от ковида медикам
На его установку жители Бурятии пожертвовали около 4 млн рублей
04.10.2022 в 15:14
В Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку воинов Бурятии
Все собранные средства направят на дооснащение военнослужащих
04.10.2022 в 14:09
Глава Буддийской традиционной Сангхи России: «Мы гордимся своими солдатами»
Защита Родины — священный долг для буддистов, считает Дамба Аюшеев
04.10.2022 в 13:46
В Забайкалье призванные из запаса, ведут огневую подготовку с современными автоматами АК-12
Они также проходят «обкатку танком», пропуская над собой 42-тонную боевую машину Т-72Б
04.10.2022 в 13:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru