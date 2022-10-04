Общество 04.10.2022 в 16:34

Глава Бурятии решил совместить должности министра здравоохранения и вице-премьера по «социалке»

Совмещать два «кресла» в новом составе правительства республики предложено Евгении Лудуповой
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Глава Бурятии решил совместить должности министра здравоохранения и вице-премьера по «социалке»
Глава Бурятии Алексей Цыденов внес на согласование в Народный Хурал республики кандидатуру на должность заместителя председателя правительства по социальным вопросам - Евгению Лудупову. Она будет исполнять функционал министра здравоохранения и зампреда. Это решение позволит, в том числе, сэкономить бюджетные средства. Голосование состоится на внеочередной сессии Народного Хурала 11 октября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Евгения Юрьевна Лудупова родилась 16 июля 1967 года. Имеет два высших образования. В 1992 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 2003 году Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Общий трудовой стаж - 38 лет, на руководящих должностях – 28 лет.

Трудовая деятельность с 1984 года началась с должности санитарки отделения реанимации Городской больницы скорой медицинской помощи. После окончания медицинского факультета работала врачом общей практики, заместителем главного врача по общеврачебной практике, заведующей отделом здравоохранения администрации Муйского района, главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы и Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко. С 2020 года по настоящее время - министр здравоохранения Бурятии.

Евгения Юрьевна является доктором медицинских наук и доктором делового администрирования (DBA), имеет звание «Заслуженный врач Республики Бурятия». Избиралась депутатом Народного Хурала Бурятии трех созывов, начиная с 2007 года.

Фото: egov-buryatia.ru
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