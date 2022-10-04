Общество 04.10.2022 в 16:57

Михаил Пирогов споет в Улан-Удэ Готфрида Водемона в «Иоланте»

«Это история о любви, верности  и чести, одна из немногих опер, которая заканчивается хорошо», - говорит певец
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Михаил Пирогов споет в Улан-Удэ Готфрида Водемона в «Иоланте»
Михаил Пирогов, обладатель национальной премии «Золотая маска», заслуженный артист Бурятии , известный оперный певец исполнит партию Готфрида Водемона в опере «Иоланта» Петра Ильича Чайковского на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета, сообщили в пресс-службе театра.

«Иоланта» — лирическая одноактная опера Петра Ильича Чайковского на либретто Модеста Ильича Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Действие оперы происходит в XV веке в горах Южной Франции. Михаил Пирогов исполнит партию возлюбленного Иоланты - рыцаря Готфрида Водемона.

«Это история о любви, верности и чести, о доблестных рыцарях. «Иоланта» - одна из немногих опер, которая заканчивается хорошо. Надо просто прийти и послушать эту замечательную музыку, написанную Петром Ильичом Чайковским. Думаю, что зрители получат огромное удовольствие. Я с нетерпением жду встречи», - говорит Михаил Пирогов.

Увидеть Михаила Пирогова на сцене можно будет на премьере оперы «Иоланта» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 6 октября, которая будет показана в концертном исполнении. Музыкальным руководителем и дирижёром выступит маэстро Владимир Рылов.

Владимир Рылов уже ставил спектакль «Дочь короля Рене» по опере «Иоланта» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в начале 2000-х годов, который шел с успехом. Решение сделать на этот раз постановку в концертном исполнении, по словам маэстро, неслучайно.

«Музыка «Иоланты», которую написал Пётр Ильич Чайковский, прекрасна настолько, что, я считаю, не требует никакого сценического решения», - говорит Владимир Рылов.
По сюжету дочь короля Рене, слепая Иоланта исцеляется благодаря всемогущей силе любви. Эту оперу называют восторженным, лучезарным гимном любви, открывающем лучшие стороны человеческой души.

Опера «Иоланта» в концертном исполнении будет показана на сцене Бурятского театра оперы и балета 6 и 19 октября. Билеты на сайте uuopera.ru и в кассе театра. В том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+.

Фото: uuopera.ru
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