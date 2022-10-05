Общество 05.10.2022 в 09:34

Мэрию Улан-Удэ через суд заставляют расселять жильцов аварийного дома

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Текст: Константин Воронов
Мэрию Улан-Удэ через суд заставляют расселять жильцов аварийного дома
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению двух жителей многоквартирного дома на улице Комсомольской Улан-Удэ о нарушении их жилищных прав.

«Установлено, что распоряжением администрации Улан-Удэ в марте 2018 года многоквартирный дом по улице Комсомольской признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жильцов дома установлен до 2023 года. По результатам рассмотрения представления прокурора района срок расселения жильцов сокращен с 2023 года до 2021 года. По истечении срока граждане не были расселены из аварийного дома, тем самым нарушены их права на проживание в надлежащих жилищных условиях», - рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор направил иск в суд о понуждении администрации Улан-Удэ принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, и жилых помещений заявителей.

«Железнодорожный районный суд Улан-Удэ заочным решением иск прокурора удовлетворил. Правовым последствием принятого решения должны быть выкуп у граждан жилых помещений либо предоставление взамен другого жилья», - отметили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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