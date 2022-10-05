Общество 05.10.2022 в 10:07

Для жителей Бурятии открылся Таиланд

Со 2 ноября S7 Airlines запускает рейсы из Иркутска в Бангкок на самолетах Boeing 738
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Для жителей Бурятии открылся Таиланд
Полеты будут выполняться с частотой пять раз в неделю, а с 12 декабря — ежедневно. Цены из Иркутска относительно невысокие для этого периода - 40 тыс. рублей (туда обратно). Имеются и рейсы из Москвы со стыковкой в Иркутске. При этом варианте стоимость возрастет от 53 тыс. рублей.

Напомним, что прямые рейсы из Иркутска и Улан-Удэ до Бангкока  отменены в марте 2022 года, после начала СВО и введения санкций западными странами. Возникла реальная опасность потери парка авиалайнеров, находившихся в лизинге. Однако, судя по всему, с туристическими странами российской стороне удалось договориться об определенных гарантиях.

Что касается прямых рейсов из Улан-Удэ в Таиланд, то, как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал», в этом году «пока возобновление маршрута не планируется».  Судя по всему, из-за высоких рисков низкого туристического спроса в Бурятии и отмен   в нашей трудно предсказуемой стране сложно что-то планировать. Как говорится, не понос, так золотуха.

Добавим, что Таиланд отменил все COVID-ограничения для туристов.

Фото: pixabay.com
Теги
туризм Таиланд

Все новости

«Внутренний туризм растет. И мы вместе с ним»
05.10.2022 в 10:15
Для жителей Бурятии открылся Таиланд
05.10.2022 в 10:07
Условия выхода из декрета
05.10.2022 в 10:00
Мэрию Улан-Удэ через суд заставляют расселять жильцов аварийного дома
05.10.2022 в 09:34
Недвижимость в Бурятии стала дешеветь
05.10.2022 в 06:00
Министр культуры Бурятии проинформировала о новых кадровых решениях
04.10.2022 в 18:57
Наталья Тумуреева назначена министром природных ресурсов и экологии Бурятии
04.10.2022 в 17:27
Михаил Пирогов споет в Улан-Удэ Готфрида Водемона в «Иоланте»
04.10.2022 в 16:57
Глава Бурятии решил совместить должности министра здравоохранения и вице-премьера по «социалке»
04.10.2022 в 16:34
МегаФон и Yota объединяют розничные сети
04.10.2022 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
«Внутренний туризм растет. И мы вместе с ним»
Кооператоры Бурятии вносят свой вклад в развитие индустрии гостеприимства
05.10.2022 в 10:15
Условия выхода из декрета
Что нужно знать после выхода из декрета на работу?
05.10.2022 в 10:00
Мэрию Улан-Удэ через суд заставляют расселять жильцов аварийного дома
Уставшие от бездействия чиновников горожане пожаловались в прокуратуру
05.10.2022 в 09:34
Министр культуры Бурятии проинформировала о новых кадровых решениях
Назначены: худруки ГРДТ и цирка Бурятии, а также - директор республиканского хореографического колледжа  

04.10.2022 в 18:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru