Для жителей Бурятии открылся Таиланд

Полеты будут выполняться с частотой пять раз в неделю, а с 12 декабря — ежедневно. Цены из Иркутска относительно невысокие для этого периода - 40 тыс. рублей (туда обратно). Имеются и рейсы из Москвы со стыковкой в Иркутске. При этом варианте стоимость возрастет от 53 тыс. рублей.Напомним, что прямые рейсы из Иркутска и Улан-Удэ до Бангкока отменены в марте 2022 года, после начала СВО и введения санкций западными странами. Возникла реальная опасность потери парка авиалайнеров, находившихся в лизинге. Однако, судя по всему, с туристическими странами российской стороне удалось договориться об определенных гарантиях.Что касается прямых рейсов из Улан-Удэ в Таиланд, то, как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал», в этом году «пока возобновление маршрута не планируется». Судя по всему, из-за высоких рисков низкого туристического спроса в Бурятии и отмен в нашей трудно предсказуемой стране сложно что-то планировать. Как говорится, не понос, так золотуха.Добавим, что Таиланд отменил все COVID-ограничения для туристов.Фото: pixabay.com